Vikings: défaite crève-cœur contre les Lions du Lac Saint-Louis

Les Vikings de Saint-Eustache, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), qui avait deux matchs au programme au cours de la dernière fin de semaine, n’en ont finalement disputé qu’un seul en raison de la tempête hivernale qui a sévi sur l’ensemble du Québec dernier. Et ce seul match, qui avait lieu le vendredi 12 janvier, s’est toutefois traduit par une défaite de 3-2 en prolongation contre les Lions du Lac Saint-Louis.

Cette défaite leur permet cependant d’ajouter un petit point à leur fiche, soit 62 points en 31 parties, cinq de mieux que l’Intrépide de Gatineau (57 points en 32 parties) qui a remporté ses deux matchs de la dernière fin de semaine. Au classement général, les Vikings sont maintenant troisièmes derrière le Séminaire Saint-François (66 points) et Magog (67 points).

Défaite crève-cœur

C’est une défaite pour le moins crève-cœur qu’a subie la troupe d’Alexandre Gagnon. Après une première période sans but, les Vikings en ont inscrit deux lors du deuxième engagement, pour prendre les devants 2-0. Ces buts ont été l’œuvre de Félix Lafrance (17e), de Saint-Eustache, et Gabriel Choinière (10e), de Boisbriand.

Mais les Lions n’avaient pas dit leur dernier mot et ont répliqué avec deux filets au troisième tiers pour faire 2-2. C’est donc en prolongation que le tout s’est joué, et cela en faveur des Lions qui ont inscrit le but décisif à 2:05, presque immédiatement après avoir bénéficié d’un avantage numérique à 4-3.

Les deux gardiens de ce match ont reçu des étoiles pour leur performance, dont Nikolas Hurtubise, de Mirabel, qui a eu droit à la première pour avoir bloqué 30 des 33 tirs dirigés contre lui.

Matchs à venir

Les Vikings tenteront de faire oublier ce revers dès vendredi alors qu’ils recevront, à l’aréna Florian-Guindon, dès 19 h 15, le Rousseau-Royal de Laval-Montréal. Puis dimanche, à 13 h 45, toujours à Saint-Eustache, ils recevront l’Intrépide de Gatineau. Quant au match de samedi dernier, qui devait opposer les Vikings et Laval-Montréal, il sera repris le samedi 3 février prochain.

Pour suivre les Vikings: [https://vikings.liguemidgetaaa.ca] ou [www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ].