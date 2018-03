Vikings c. Intrépide: la série est égale 1-1

C’était de prime abord une série trois de cinq; cela en est maintenant une deux de trois qui opposent les Vikings de Saint-Eustache et l’Intrépide de Gatineau. Les deux équipes ont, en effet, remporté chacune un match au cours de la dernière fin de semaine dans leur série quart de finale de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), provoquant une égalité 1-1.

L’équipe de la région de l’Outaouais a d’abord remporté, samedi dernier, en après-midi, le premier des deux matchs disputés à l’aréna Florian-Guindon, à Saint-Eustache, par la marque de 2-1, mais la réplique des Vikings a été cinglante, ceux-ci remportant, dimanche après-midi, le deuxième duel par le pointage de 7-2.

Une défaite de 2-1

Dans un match chaudement disputé et au cours duquel les deux gardiens se sont signalés, l’Intrépide de Gatineau a surpris la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Gagnon – et les 521 spectateurs réunis à l’aréna Florian-Guindon – en remportant le tout premier match de cette série.

Après une première période sans but, les Vikings avaient cependant pris le soin de prendre les devants au milieu du deuxième engagement par l’entremise de l’attaquant Félix Lafrance, de Saint-Eustache, mais l’égalité était créée quatre minutes plus tard par l’équipe gatinoise.

Le sort de ce match s’est finalement décidé à la septième minute de la troisième période avec un but de l’Intrépide de Gatineau. Les Vikings ont bien tenté de créer l’égalité en fin de rencontre, mais en vain, pour voir leurs opposants l’emporter finalement par la marque de 2-1.

Avec 23 arrêts sur 25 tirs, le gardien Félix Éthier, de Saint-Eustache, a été nommé la deuxième étoile de ce match. Son vis-à-vis gatinois, avec 24 arrêts sur 25 tirs, a lui reçu la troisième étoile.

Une victoire de 7-2

Fouettés par cette défaite, les joueurs d’Alexandre Gagnon n’ont pas tardé à riposter le lendemain, toujours à l’aréna Florian-Guindon, devant cette fois plus de 300 spectateurs, en prenant, dès le premier engagement, l’avance 4-1. Ceux-ci ont ajouté un but en deuxième et deux autres en troisième pour confirmer une première victoire – par la marque de 7-2 – dans cette série quart de finale et ainsi provoquer l’égalité 1-1.

Pour les Vikings, Said Abi-Faycal, de Grenville-sur-la-Rouge, avec deux buts, Alexis Bélisle, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Antoine Rochon, de Saint-Jérôme, Félix Lafrance, Vincent Nardone, de Rosemère, et David Gobeil, Saint-Faustin–Lac-Carré, ont tous fait scintiller la lumière rouge, dont quatre fois lors d’avantages numériques.

Sans surprise, les trois étoiles de ce match sont des joueurs des Vikings. Il s’agit, dans l’ordre, de Félix Lafrance (1-3), Said Abi-Faycal (2-0) et Antoine Rochon (1-2).

«Gatineau a probablement été plus intense que nous durant le premier match, mais on a vraiment repris le rythme dans la deuxième rencontre. De notre côté, c’était primordial de le faire puisqu’avec un recul de 2-0 dans la série, ça aurait été difficile de remonter la pente», a commenté l’entraîneur-chef Alexandre Gagnon, déplorant au passage certaines décisions d’indiscipline de ses adversaires qui auraient pu entraîner des blessures aux joueurs de Saint-Eustache.

Matchs à venir

Les deux équipes s’affronteront maintenant à Gatineau; d’abord ce vendredi 2 mars, à 19 h 30, puis le dimanche 4 mars, à 14 h. S’il devait y avoir un cinquième et ultime match, il serait alors disputé à Saint-Eustache, le mercredi 7 mars, à 19 h 15, à l’aréna Florian-Guindon.

Pour suivre les Vikings: [https://vikings.liguemidgetaaa.ca] ou [www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ].