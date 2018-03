Un peu de tout – Semaine du 3 mars 2018

ALEXIS LAFRENIÈRE, de l’Océanic de Rimouski, a réalisé un exploit digne de mention, mercredi soir dernier, en devenant le joueur recrue âgé de 16 ans à atteindre, depuis SIDNEY CROSBY, en 2004, le plateau des 40 buts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

FÉLIX LAFRANCE, des Vikings de Saint-Eustache, a été honoré cette semaine par le CANADIEN DE MONTRÉAL et LA FONDATION DE L’ATHLÈTE D’EXCELLENCE, qui sont partenaires afin de remettre des bourses à des athlètes-étudiants prometteurs au hockey. C’est MARC BERGEVIN qui a remis un chèque de 1 500 $ à Félix.

Les frères CÉDRIC et VINCENT FORBES-MOMBLEAU vont poursuivre leur carrière de football universitaire avec la prestigieuse équipe du Rouge et Or de l’Université Laval, de Québec. Cédric et Vincent, natifs de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ont joué leur football mineur avec les Lions de Deux-Montagnes et les Wildcats des Laurentides, ainsi que leur football scolaire avec les Centurions de la polyvalente de Deux-Montagnes (PDM). Ils ont effectué le saut au football collégial division 1, avec le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de Foy, à Québec.

La soirée des inscriptions de la nouvelle LIGUE DE BALLE MOLLE MIXTE DES PATRIOTES aura lieu au Restaurant Le Four, le jeudi 15 mars prochain, à 19 h. Malheureusement, c’est déjà complet pour les femmes, mais il reste encore huit places pour les hommes de 30 ans et plus. Je vous souligne que les parties auront lieu tous les dimanches soir dès le 13 mai. Pour plus de renseignements: LBMMP sur Facebook.

Le 25e anniversaire du QUILLES-O-THON BOSSY-CREAMER aura lieu du 10 au 18 mars, au Salon de quilles du Terminus, à Saint-Eustache. Les profits seront remis à plusieurs organismes philanthropiques de la région. Renseignements supplémentaires: 450 974-1019.

L’Eustachois YVES LADOUCEUR travaille maintenant comme directeur de courses à la piste de Stock-Car de Pont-Rouge.

JORDANE LEGAULT, qui a participé à sa première compétition provinciale en plongeon dans la catégorie C1, a réalisé ses standards à 110 % à chacune des épreuves, ce qui lui confirme sa participation aux championnats canadiens au mois de juillet prochain.

