Un peu de tout – Semaine du 24 février 2018

JADE BÉRUBÉ va poursuivre ses études universitaires à l’Université Laval, à Québec. De plus, elle joindra la prestigieuse organisation du Rouge et Or. Je vous en parle la semaine prochaine.

…

VINCENT DESJARDINS, ancien porte-couleur des Centurions de la polyvalente Deux-Montagnes (PDM), tentera de mériter un poste comme porteur de ballon avec l’équipe du Collège Vanier, l’an prochain.

…

JACQUES REGIMBAL, ancien directeur général de la Caisse populaire d’Oka, aujourd’hui à la retraite, est devenu un as du tennis. Jacques se maintient en forme en jouant trois fois par semaine au Centre sportif Saint-Eustache. Son coup droit brossé représente la grande force dans son jeu et surtout très redoutable pour l’adversaire.

…

Saviez-vous que le docteur LUC PAYETTE, de la Clinique dentaire de Saint-Augustin de Mirabel, est le dentiste des joueurs de hockey du Rocket de Laval? On sait aussi qu’il occupe aussi les mêmes fonctions avec les Alouettes de Montréal.

…

STEPH MONETTE donnera une soirée-conférence chasse et pêche, le jeudi 8 mars, à 19 h, à la Cabane à sucre Constantin. Les billets sont présentement en vente au magasin Canadian Tire, de Saint-Eustache. Renseignements: 450 472-2270.

…

Les étoiles de la semaine dans la Ligue 3/3 sont BASTIEN MORIN, RUSS ST-GERMAIN et FRANÇOIS DUMAI. Mention honorable à PHET MALY, qui a compté son premier but de la saison.

…