Un affrontement tissé serré entre Saint-Gabriel et Saint-Jérôme

Les clubs de soccer en sport-études de l’école Saint-Gabriel et de l’école polyvalente Saint-Jérôme (EPSJ) avaient rendez-vous, le 25 janvier dernier, au Centre multisport Saint-Eustache en vue d’un match intrarégional qui s’est terminé au compte de 4-2, et ce, en faveur des Thérésiens.

Armando Melo, président de Soccer Laurentides, a été impliqué dans l’instauration du programme sport-études en soccer à l’EPSJ, agissant à titre d’entraîneur à sa première année d’existence.

Ce dernier a d’ailleurs fait un compte rendu d’un match opposant les deux clubs laurentiens, qui sont aux antipodes à l’heure actuelle. Au moment d’écrire ces lignes, Saint-Gabriel trône au sommet du classement des formations masculines U17 AAA de la division Ouest, avec quatre victoires et une partie nulle. La polyvalente se retrouve au dernier échelon sur dix, avec cinq revers, sans victoire en banque. La saison de la première équipe est presque parfaite (13 buts pour et 6 buts contre en 5 matchs). L’EPSJ a des statistiques bien différentes (3-18).

De son côté, Armando Melo se fait rassurant: «C’est l’histoire de leur saison, des Géants de la EPSJ. Ils ont été dans le feu de l’action pendant tout le match. Saint-Gabriel était au-dessus de leurs affaires, pensant qu’il s’agirait d’un match facile, mais Saint-Jérôme a montré qu’on ne gagne pas un match sans jouer. Jusqu’à six minutes de la fin, c’était 2-2. Puis à la toute fin, grâce à deux actions, Saint-Gabriel a relevé son jeu d’un cran et a compté deux autres buts, et ce, avec un joueur de moins pendant plus d’une mi-temps» , lance-t-il, en entrevue au Centre multisport, alors que des athlètes s’entraînaient devant lui, en vue de sélections pour les Jeux du Québec.

«Saint-Jérôme nous épate par son éthique de travail, son sérieux et ses grands efforts sur le terrain. La logique a été respectée, mais ils perdent toujours par un ou deux buts. Ils sont dans le bas du classement, mais ils sont à un but près de changer la situation.»

À titre d’exemple, la formation jérômienne a perdu un match au compte de 1-0 contre Bourassa, puis un autre contre Lac St-Louis, par la marque de 2-0.

La fin du calendrier

Soulignons que le dernier match de la saison de Saint-Gabriel se jouera au Centre multisport Saint-Eustache, le 1er mars, contre la formation de la Rive-Sud. Pour le restant du calendrier, son but est sans doute de rester au sommet du classement jusqu’à la toute fin.

De son côté, l’EPSJ terminera sa campagne le 22 février prochain. À l’antipode, son objectif est de continuer à faire preuve d’une belle éthique de travail, pour ainsi renverser la vapeur et aller chercher la victoire.

Pour plus d’informations concernant l’horaire et le classement de ces équipes laurentiennes, rendez-vous au [http://www.tsisports.ca].