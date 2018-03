Thomas Nepveu impressionne en Floride

Le pilote de karting Thomas Nepveu, d’Oka, était à Ocala, en Floride, le week-end dernier pour participer à la seconde étape du Florida Winter Tour ROK. Il a pris le 8e rang.

À sa défense, Thomas a toutefois dû accepter le dernier choix de moteur pour cette série puisqu’il ne s’y était inscrit que trois jours avant la compétition. Qu’à cela ne tienne, malgré quelques ennuis techniques et ajustements problématiques, le jeune Okois s’est dit satisfait de cette performance.

Thomas était également en piste à Ocala, le week-end précédent, pour les rondes finales du Winter Series SKUSA de la saison 2018. Il a réitéré la constance qu’il affiche depuis le début de cette saison en franchissant la ligne d’arrivée en 1re position samedi. Thomas a toutefois vu cette victoire lui être retirée en raison d’une accélération trop rapide au départ, et la pénalité de 5 secondes qu’on lui a décernée l’a relégué au 5e rang.

Le lendemain, sur cette même piste, il terminait 5e, clôturant ainsi sa saison en 5e position au total et atteignant par le fait même son objectif de terminer dans le top 5 du classement général du circuit SKUSA.

En dépit du fait qu’il soit encore dans les plus jeunes de sa catégorie d’âge (il a 13 ans et lutte contre des compétiteurs âgés jusqu’à 16 ans), il ne fait plus aucun doute que Thomas a assurément taillé sa place chez les juniors.

Les prochains mois seront occupés pour le jeune homme, lui qui participera à différentes courses en sol européen.