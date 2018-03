Les Vikings se mesureront maintenant à l’Intrépide de Gatineau

Après avoir balayé les Albatros du collège Notre-Dame en trois matchs et ainsi accédé aux quarts de finale pour la première fois en trois ans, les Vikings de Saint-Eustache, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), se mesureront maintenant à l’Intrépide de Gatineau, grand rival tout au long de la dernière saison.

L’équipe de la région de l’Outaouais qui tirait de l’arrière1-2 dans sa série à un certain moment, a, en effet, eu raison finalement des Lions du Lac Saint-Louis en cinq matchs. L’Intrépide avait d’abord créé l’égalité 2-2 lundi soir dernier, pour prendre la mesure des Lions par la marque de 4-3 devant ses partisans, lors du décisif match de cette série.

Mentionnons que Saint-Eustache et Gatineau se sont affrontés à cinq reprises durant la saison régulière et que les Vikings ont remporté quatre de ces cinq matchs. Seul le dernier affrontement a échappé à la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Gagnon, mais cela ne l’a pas empêché de terminer en tête de la section CCM avec 74 points, cinq de plus que leurs rivaux gatinois.

Une série trois de cinq

Cette série, qui se décidera à nouveau en cinq matchs si nécessaire, débutera donc sur la patinoire des Vikings de Saint-Eustache, à l’aréna Florian-Guindon, dès ce samedi 24 février, à 13 h 45, puis se poursuivra dès le lendemain, dimanche 25 février, au même endroit et à la même heure.

Après ces deux matchs, les deux équipes reprendront les hostilités à Gatineau, où les deux matchs suivants seront disputés; d’abord le vendredi 2 mars, à 19 h 30, puis, si nécessaire, le dimanche 4 mars, à 14 h.

S’il devait y avoir un cinquième et ultime match, il serait alors disputé à Saint-Eustache le mercredi 7 mars, à 19 h 15, à l’aréna Florian-Guindon.

Pour suivre les Vikings: [https://vikings.liguemidgetaaa.ca] ou [www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ].