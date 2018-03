Les Vikings prennent les devants 2-0

Les séries éliminatoires de la coupe Jimmy Ferrari ont commencé officiellement le 13 février, pour les Vikings de Saint-Eustache, alors qu’ils affrontent au premier tour les Albatros du Collège Notre-Dame. Les ouailles eustachoises ont eu droit à deux matchs en deux soirs, prenant les devants 2-0 dans la campagne.

La partie d’ouverture de la veille de la Saint-Valentin fut assez décisive, malgré le fait que les lumières rouges ont pris du temps à scintiller. Le premier filet du rendez-vous, plutôt tardif, a été comté en deuxième, à 5:49, par Said Abi-Faycal. Cinq buts sans ripostes, dont deux de Félix Lafrance et trois comptés dans les cinq premières minutes du deuxième tiers, ont permis aux Eustachois de partir avec une victoire par blanchissage au compte de 5 à 0. Les autres compteurs des Vikings sont Alexis Bélisle et Antoine Rochon. Notons d’ailleurs que les deux premiers matchs de la présente série étaient joués à l’aréna Florian-Guindon, de Saint-Eustache.

Alexis Bélisle joue les héros

Les deux équipes étaient de retour sur la glace le lendemain dans le cadre d’un match plus serré, se décidant cette fois en prolongation. L’Albatros a compté des buts, dont deux en première période. Ils ont pu profiter d’un avantage numérique pour prendre les devants 2-0 à 8:11. Les deux formations ont ensuite échangé les filets. À 3-2 pour les Albatros, Alexis Bélisle a ramené tout le monde à la case départ avec un peu moins d’une trentaine de secondes à faire dans ce match.

-Il a finalement joué les héros une deuxième fois. À 1:58 de la première prolongation, il a glissé la rondelle derrière le gardien adverse, en avantage numérique. Les Vikings ont ainsi pris les devants 2-0 dans cette série de premier tour, prenant maintenant le chemin du camp adverse pour y disputer deux autres matchs.

La prochaine partie aura donc lieu le 18 février, soit un dimanche, au domicile des Albatros. Pour plus d’informations concernant l’horaire des séries, la Ligue midget AAA du Québec et les Vikings de Saint-Eustache, il suffit de visiter le [https://liguemidgetaaa.ca].