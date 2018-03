Les Vikings passent à la ronde quart de finale

Incapables de franchir le premier tour des séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons, les Vikings de Saint-Eustache, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), ont finalement accédé à cette fameuse ronde des quarts de finale, eux qui ont balayé les Albatros du collège Notre-Dame en trois matchs.

Après avoir remporté les deux premières parties de cette série trois de cinq devant ses partisans, à Saint-Eustache, la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Gagnon a, en effet, remporté, dimanche dernier, un festival offensif à Rivière-du-Loup en signant une victoire de 9-6. Depuis 2012, ce sera donc seulement la deuxième fois que la formation eustachoise participera à la deuxième ronde.

Cinq buts en deuxième période

Si les Vikings ont pris les devants 2-1 après le premier tiers, grâce à deux buts marqués en moins d’une minute, c’est en deuxième période que la victoire s’est concrétisée. En effet, l’équipe de la région des Laurentides a inscrit pas moins de cinq buts durant cet engament. Lorsque la sirène s’est fait entendre, la troupe d’Alexandre Gagnon menait alors par la marque de 7-3. L’équipe hôte a bien tenté de revenir dans le match en inscrivant trois filets lors de l’ultime engagement, mais cela n’aura finalement pas été suffisant puisque les Vikings ont répliqué avec deux buts, dont un dernier marqué dans un filet désert.

Du côté des Vikings, Gabriel Choinière, de Boisbriand, et Xavier Fortin, de Mirabel ont chacun marqué à deux reprises. Ils ont d’ailleurs été nommés les première et deuxième étoile de ce match. Les autres buts ont été le fruit des efforts de Féix Lafrance, de Saint-Eustache, Zachary Racicot, de Boisbriand, Jonathan Proulx, de Mirabel, Noah Gaudette, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et Vincent Nardone, de Rosemère.

Matchs à venir

Les Vikings se remettront au boulot dès le week-end prochain alors qu’is affronteront les Grenadiers de Châteauguay, également victorieux en trois matchs dans la série, ou encore, l’Intrépide de Gatineau, si la formation de l’Outaouais l’emporte dans la série l’opposant aux Lions du Lac Saint-Louis. Cette série est actuellement égale 2-2, et le cinquième et dernier match sera disputé ce mercredi 21 février.

