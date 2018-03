Les Vikings endiguent la remontée de Gatineau

Alors que l’Intrépide de Gatineau surfait sur une série de sept victoires consécutives et lorgnait la première position de la division CCM, les Vikings de Saint-Eustache, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), ont endigué cette remontée au classement, remportant leurs deux matchs de la dernière fin de semaine, dont un fort important contre justement leurs poursuivants de l’Outaouais.

Ces deux précieuses victoires permettent donc à la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Gagnon de creuser l’écart avec celle de Gatineau avec maintenant 8 points. Au total, l’équipe eustachoise a cumulé 68 points après 33 matchs, alors que l’équipe gatinoise en revendique 60 après 34 parties.

Au classement général, les Vikings sont toujours troisièmes derrière le Séminaire Saint-François (69 points) et les Cantonniers de Magog (73 points).

Une quatrième victoire contre Laval-Montréal

Mais avant ce match fort attendu contre l’Intrépide, les Vikings devaient d’abord s’occuper du Rousseau-Royal de Laval-Montréal qu’ils rencontraient, vendredi soir dernier, une quatrième fois cette saison et vaincu à trois reprises déjà. Devant leurs partisans réunis à l’aréna Florian-Guidon, les Vikings n’ont finalement pas eu trop de misère à signer une victoire de 6-2 aux dépens de la troupe de Laval-Montréal.

La victoire n’a jamais fait l’ombre d’un doute puisque les Vikings ont pris les devants 3-0 dès la première période, puis 4-0 au deuxième vingt avant de voir le Rousseau Royal s’inscrire au pointage. L’équipe d’Alexandre Gagnon en a ajouté deux autres lors du dernier tiers, n’en cédant qu’un à leurs visiteurs pour un score finale de 6-2.

Les Félix Lafrance (19e), de Saint-Eustache, Alexis Bélisle (6e et 7e), de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Zachary Racicot (4e), de Boisbriand, Noah Gaudette (7e), de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Enrico Di Cesare (11e), de Saint-Eustache, ont été les marqueurs. Et trois d’entre eux, Félix Lafrance (1-1), Noah Gaudette (1-2) et Alexis Bélisle (2-1) se sont retrouvés au tableau d’honneur de la soirée.

Victoire en toute fin de match contre Gatineau

Cette victoire en poche, les Vikings attendaient de pied ferme, dimanche après-midi, toujours à l’aréna Florian-Guindon, l’Intrépide de Gatineau qui, le vendredi précédent, avait signé une septième victoire de suite.

Après avoir vu l’équipe hôtesse prendre les devants 1-0 au premier vingt, puis 3-0 en deuxième période, l’Intrépide est revenu en force avec, aussi, trois buts consécutifs, le dernier marqué à 18:45 lors du dernier tiers.

Mais les Vikings ont immédiatement répliqué 25 secondes plus tard, avec deux buts en moins de 50 secondes, ceux d’Antoine Rochon (13e), de Saint-Jérôme, et d’Enrico Di Cesare (12e) dans un filet désert. pour faire 5-3. Tristan Lemyre (11e et 12e), de Mirabel, et Félix Lafrance (20e) avaient précédemment touché la cible.

Encore une fois, trois joueurs des Vikings ont mérité les étoiles de ce match, à savoir Tristan Lemyre (2-0), le gardien de but Nikolas Hurtubise (30 arrêts sur 33 tirs), de Mirabel, et Vincent Nardone (0-2), de Rosemère.

«C’était le match à gagner pour notre division aujourd’hui et c’était surtout important d’avoir marqué un but en fin de match pour gagner en temps réglementaire. Les joueurs ont bien répondu» , a commenté, sur le site Web des Vikings, Alexandre Gagnon à l’issue de cet affrontement.

Matchs à venir

Les Vikings voudront certainement maintenir la cadence, alors qu’ils disputeront deux autres matchs à domicile au cours de la fin de semaine à venir. Ils accueilleront d’abord l’Albatros du collège Notre-Dame samedi soir, à 19 h 15, puis les Forestiers d’Amos, dimanche après-midi, à 13 h 45.

Pour suivre les Vikings: [https://vikings.liguemidgetaaa.ca] ou [http://www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ].