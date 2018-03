Les Vikings accèdent à une première demi-finale depuis 2006

Pour la première fois depuis 2006, les Vikings de Saint-Eustache, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), se retrouveront, dès vendredi soir prochain, en demi-finale, eux qui ont vaincu en quatre matchs l’Intrépide de Gatineau.

Après avoir échappé le tout premier match de leur série quart de finale, les Vikings ont, en effet, signé trois gains de suite, dont deux en fin de semaine dernière à Gatineau même pour prendre la mesure de leurs grands rivaux de la région de l’Outaouais.

Un premier gain par la marque de 4-2

D’abord, vendredi soir, la troupe de l’entraîneur-chef, Alexandre Gagnon, l’a emporté 4-2. Après un premier vingt sans but, Antoine Rochon, de Saint-Jérôme a permis aux Vikings de s’inscrire les premiers au pointage. Mais, les Gatinois ont répliqué avec deux buts consécutifs pour prendre les devants 2-1. Puis, en avantage numérique, Thomas Richer, également de Saint-Jérôme, a nivelé la marque avec moins de deux minutes à jouer dans ce deuxième vingt.

Ce match s’est finalement décidé en troisième période quand Tristan Lemyre, de Mirabel, a brisé une égalité de 2-2 à la sixième minute de jeu. Son coéquipier Xavier Fortin, aussi de Mirabel, a ajouté quelques minutes plus tard un quatrième filet, pour permettre aux Vikings de prendre à ce moment l’avance 2-1 dans cette série trois de cinq.

En plus de contribuer à cette victoire, Xavier Fortin (1-0) et Tristan Lemyre (1-0) ont respectivement mérité les première et deuxième étoiles de ce match.

Et un deuxième par la marque de 5-3

De retour sur la patinoire le dimanche suivant, en après-midi, les Vikings ont assuré leur participation à une demi-finale en prenant à nouveau la mesure de l’Intrépide, cette fois par la marque de 5-3.

Ce match aura cependant été marqué par ce contact entre l’attaquant Gabriel Choinière et un joueur de Gatineau, en deuxième période. Le joueur des Vikings a d’ailleurs dû quitter la patinoire sur une civière et être transporté à l’hôpital en ambulance, mais il a heureusement obtenu par la suite son congé, son état ayant été jugé bon.

Avant que cet incident survienne, le match était alors à égalité 1-1, les deux filets, dont celui de Said Abi-Faycal, de Grenville-sur-la-Rouge, ayant été inscrits en première période.

Puis, immédiatement après cet incident ayant impliqué son coéquipier, Antoine Rochon a donné l’avance aux Vikings 2-1, avant de voir l’Intrépide marquer deux fois pour prendre les devants 3-2 à la fin de ce deuxième engagement.

À nouveau, la troisième période aura été heureuse et déterminante pour les Vikings qui ont enfilé trois buts de suite, ceux d’Enrico Di Cesare, de Saint-Eustache, et d’Alexis Bélisle (deux fois), de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Malgré cette victoire de 5-3, seul Said Abi-Faycal a mérité une étoile (la deuxième) lors de ce match du côté des Vikings.

Matchs à venir

La troupe d’Alexandre Gagnon fera maintenant face aux Estacades de Trois-Rivières. Les deux premiers matchs de cette série quatre de sept seront disputés à l’aréna Florian-Guindon, à Saint-Eustache, vendredi et samedi prochains, dès 19 h 15, dans les deux cas. La série se transportera ensuite, la fin de semaine suivante, en Mauricie pour les matchs nos 3 et 4.

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises au cours de la saison régulière, et chacune a remporté une victoire. En séries éliminatoires, les Estacades de Trois-Rivières sont toujours invaincus en six rencontres, alors que les Vikings revendiquent six victoires en sept matchs.

Pour suivre les Vikings: [https://vikings.liguemidgetaaa.ca] ou [http://www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ].