Tournoi provincial de hockey peewee: les gagnants sont couronnés à Sainte-Thérèse

La 31 édition du Tournoi provincial de hockey peewee de Sainte-Thérèse, qui se tenait sur la glace de l’aréna du Collège Lionel-Groulx, a couronné ses gagnants la fin de semaine dernière. En plus des trophées, plusieurs prix étaient remis aux jeunes athlètes des quatre coins de la Belle Province.

Cette année, la coupe Michel-Ashton, donnée à l’équipe la plus disciplinée, va aux Centurions de l’AHMBEST. En plus de la réplique de la coupe, chaque joueur de cette formation a reçu une affiche représentant un joueur des Canadiens de Montréal, gracieuseté de GMI Concept, en plus d’une petite bannière individuelle.

Voici la liste des champions et récipidentaires des différentes coupes IGA extra Daigle: les Centurions de l’AHMBEST (peewee C), les Concordes B3 de Mirabel (B), les Bruins des Braves d’Ahuntsic (A), L’équipe de la Cage aux Sports (Match des étoiles, classes B et C) et l’équipe Hockey Experts Place Rosemère (Match des étoiles, classes A et B).

Notons d’ailleurs que les finalistes pour les trois premières coupes mentionnées sont, respectivement, les Patriotes de Saint-Eustache (peewee C), les Maraudeurs de Mascouche (B) et les Centurions de l’AHMBEST (A).

Encore plus de cadeaux

D’autres prix ont été tirés au sort parmi les équipes finalistes du tournoi: un stage à l’Académie Joël Bouchard, un jeu de gourdes, des protège-lames et des encadrements de joueurs de la Ligue nationale. Pour faire suite à la vente de billets à 1 $, le chandail autographié de François Beauchemin, de l’Avalanche du Colorado, encadré avec lettre d’authenticité, a été remis à Régine Apollon.

Des prix de participation étaient aussi tirés au hasard. À leur première joute, neuf joueurs de chacune des 24 équipes participantes recevaient un prix: gants magiques, rondelles de hockey et rondelles de rue de Canadian Tire, des rondelles de ruban gommé, des lacets de patins, des «hand spinner» et du Gatorade provenant de Hockey Experts de Place Rosemère, ainsi que des bracelets du tournoi.

Enfin, le Groupe JCL offrait, et ce, pour une 1 année, un trophée perpétuel ainsi qu’une réplique pour le gagnant. Le trophée Le Nord Info sert à honorer le «Joueur du tournoi» ; c’est-à-dire celui qui aura su se démarquer autant par ses performances que par son attitude dans l’aréna, sur la glace, avec les adversaires, ainsi que dans la chambre avec ses coéquipiers. Le joueur du tournoi est Zachary Labelle, des Centurions de l’AHMBEST. En plus de la réplique du trophée perpétuel, Zachary a reçu un sac de hockey, gracieuseté de Canadian Tire de Blainville.

