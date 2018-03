Le baseball: une affaire de famille pour les Savoie

La saison des Bisons Desjardins de Saint-Eustache est peut-être terminée, mais on ne peut pas passer sous silence un fait important, voire historique, des dires du responsable aux communications de l’équipe, Nicolas Comtois.

En effet, pendant les séries éliminatoires, la famille Savoie a écrit une page d’histoire dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), en envoyant quatre de ses membres sur la terre du parc Clair Matin, dont trois en tant que joueurs, au mois d’août dernier.

En entrevue, le père de la famille, Christian Savoie, expliquait les circonstances qui ont poussé ses quatre fils à être de véritables mordus de baseball. Lors du championnat 2017 de la LBJEQ, Samuel, Edouard et Jérémy portaient l’uniforme des Bisons. De son côté, le cadet, Matis, a été engagé par l’entraineur de l’équipe à titre de «Batboy» .

«Nous sommes tous passionnés de baseball et nos fils ont commencé très jeunes. Ils sont talentueux et ils ont beaucoup de coordination. Nous sommes très gâtés par la vie. Ce sont des sportifs naturels et le baseball est devenu une culture familiale» , de raconter le père, ayant aussi pratiqué ce sport par le passé. «Le premier, Samuel, a toujours eu de la facilité dans les sports et a même fait du karaté jusqu’à l’âge 12 ans. Il a fait un championnat du monde, en Floride, avant de prendre sa retraite. Le baseball reste toujours un jeu et un sport prédominant. D’ailleurs, cette saison était sa dernière avec les Bisons.»

Christian Savoie ne cachait pas sa fierté de voir ses fils jouer ensemble, malgré la compétition forte, mais traditionnelle entre frères. «La compétition n’est pas avouée, mais elle existe. Ils ont tous un talent naturel. Nous étions comblés de voir nos quatre fils sur le terrain, à la maison, à Saint-Eustache. On nous disait que c’était un moment historique. J’y étais. C’était un beau moment à voir et une belle récompense.»

En effet, beaucoup d’efforts ont été investis par les jeunes pour les mener où ils sont. Il ne faut pas oublier le travail ardu des parents, partisans et très impliqués auprès de leurs fils.

Et pour la suite des choses…

Samuel, le vétéran de la famille, qui a joué tout son junior avec les Bisons Desjardins de Saint-Eustache tenterait de s’accrocher à son gant et son bâton. «Cependant, il y a des options. Il est sujet au repêchage dans la ligue sénior élite. Le téléphone a commencé à sonner pour lui, mais il y a beaucoup de sacrifices pour continuer et jouer dans cette ligue. Il y a une décision à prendre.» En effet, le club eustachois annonçait, le 29 octobre, que l’ancien joueur était sélectionné par Sherbrooke, dans la ligue sénior. Jimmy Chabot, un autre vétéran, se retrouve à Montréal.

Le deuxième, Jérémy, est en ce moment au cœur de sa carrière avec les Bisons. «Il souhaite ne pas être échangé, car il connait bien les gars et il y a une chimie incroyable. Il lui reste encore trois ans avec l’équipe ou dans le junior.»

Le troisième, Edouard, a fait les séries éliminatoires avec les Bisons. «Il est arrivé pour les séries et il avait un sentiment d’appartenance de jouer avec ses frères et des gars qu’il connaissait bien. Il a aimé ses 10 matchs avec l’équipe. Il a aidé et il a bien performé. Nous verrons pour la suite des choses. Il a de très belles années devant lui.»

«En sommes, l’avenir s’annonce excellent pour les Bisons. La ligue le sait et nous comptons sur le soutien de la Ville et de nos partisans afin de continuer sur cette belle lancée. Nous sommes fiers de notre équipe et la coupe viendra dans les prochaines années à Saint-Eustache. J’en suis certain.»

Enfin, pour suivre les Bisons Desjardins de Saint-Eustache, équipe de la LBJEQ, il suffit de visiter le [http://www.facebook.com/Bisons-Desjardins-St-Eustache-1818138021549136/]