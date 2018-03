L’armada Surmonte Un Déficit Et L’emporte à Moncton

Jeudi soir, l’Armada entamait son deuxième et dernier voyage dans les Maritimes cette saison en rendant visite aux Wildcats de Moncton. Ces derniers ont échappé une avance de deux buts en troisième période pour permettre à la Flotte laurentienne de l’emporter 5 à 2.

Jeudi soir, l’Armada entamait son deuxième et dernier voyage dans les Maritimes cette saison en rendant visite aux Wildcats de Moncton. Ces derniers ont échappé une avance de deux buts en troisième période pour permettre à la Flotte laurentienne de l’emporter 5 à 2.

La troupe de Joël Bouchard a inscrit cinq buts sans riposte, dont quatre dans les dernières minutes de jeu du dernier tiers. En avantage numérique, après avoir vu Alex Barré-Boulet marquer son 45e de la saison, Alexandre Alain imitait son compagnon de trio.

Le capitaine de l’Armada a créé l’égalité avec quatre minutes à écouler au cadran. La formation du Nouveau-Brunswick et le gardien de but Mark Grametbauer se sont effondrés par la suite. Thomas Éthier enfilait le but de la victoire alors qu’il ne restait que deux minutes et trente secondes à la rencontre.

Alain répliquait quelques instants plus tard grâce à son deuxième du match avec son 36e de la campagne. Éthier a clôturé la rencontre en déposant la rondelle dans un filet désert. Alexandre Alain et Drake Batherson ont terminé la rencontre avec au moins deux points chacun.

Cependant, l’entraîneur-chef de l’Armada était insatisfait de la performance de ses deux éléments-clés ainsi que du travail d’Alex Barré-Boulet. «On n’était pas prêts pour la rencontre, lançait Joël Bouchard, d’un ton amer. Mentalement, ils étaient encore dans le voyage de mercredi. Nous avons écopé de très mauvaises pénalités au cours de la rencontre.»

Un homme masqué combatif

Quant à lui, le gardien Émile Samson a livré une solide performance. Le cerbère de l’Armada a éteint de grosses menaces durant la première période ainsi que le troisième vingt. Les deux premiers trios des Wildcats de Moncton ont cogné à la porte du filet du Blanc et Noir à de nombreuses reprises. L’homme masqué de la Flotte a cédé deux fois sur 25 lancers au cours du match.

Néanmoins, l’équipe de Darren Rumble a ouvert le pointage par l’entremise de Nicholas Welsh. Jeremy McKenna a enfilé le dernier but des siens à mi-chemin dans la rencontre.

«Samson nous a gardés dans le match, et ce, même à 2-0, analysait Joël Bouchard. Il n’a pas arrêté de compétitionner pour nous donner une chance de gagner. Il est extrêmement travaillant et combatif. Il a une bonne attitude et il apprend de ses erreurs.»

Pour l’Armada, il s’agissait d’une quatrième victoire de suite lors de la première joute d’un voyage dans les Maritimes. La Flotte disputait son second match du voyage à Charlottetown, vendredi soir, avant de conclure le séjour dans l’Est au Cap-Breton, dimanche.