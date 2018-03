Midget AAA: Les Vikings ont rendez-vous avec l’Albatros au premier tour

Les Vikings de Saint-Eustache, évoluant dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec, ont terminé le dernier droit de la saison régulière 2017-2018 alors qu’ils affrontaient cinq équipes sur la route, tout juste avant les séries éliminatoires débutant la veille de la Saint-Valentin. Le résultat de ce périple: deux victoires et trois défaites.

Le voyage a commencé avec un rendez-vous contre les Lions du Lac St-Louis, le 2 février. Le match fut serré jusqu’à la toute fin, mais c’est le but du joueur des Lions Justin Hryckowian qui a fait la différence. Un total de cinq filets ont été comptés en deuxième période. Les Vikings n’ont pas pu profiter des vingt minutes restantes pour niveler la marque. Marque finale: 4 à 3.

Deux jours plus tard, les Vikings affrontaient le Blizzard du Séminaire Saint-François et cette fois ils ont su profiter du temps disponible en troisième pour compter trois beaux buts. Félix Lafrance (23) a pu doubler l’avance des siens à quelques secondes de la fin, contribuant à la victoire, tels Said Abi-Faycal (11), Enrico Di Cesare (14), David Gobeil (5) et Antoine Rochon (15). Au final: 5-3 pour les Eustachois.

Prochain arrêt, Châteauguay, pour y affronter l’équipe locale, soit les Grenadiers. Les troupes ont échangé les buts pendant les deux premiers tiers. Xavier Fortin (6) et Said Abi-Faycal (12) ont compté pour aller chercher une victoire importante, mais tout aussi serrée de 4 à 3. Vincent Nardone (13) et Noah Gaudette (8) sont les autres marqueurs des Vikings.

Une défaite contre un rival

Un rendez-vous important était au menu le 9 février, soit un match entre Saint-Eustache et Gatineau. Les deux équipes, trônant au sommet de leur division avec une fiche quasi identique, devaient aller chercher cette victoire. Le dernier mot est allé à l’Intrépide, gagnant le match 3 à 2, avec trois buts sans riposte dans les deux premiers tiers, dont deux en avantage numérique. Les Vikings ont compté deux filets en troisième, gracieuseté d’Alexis Bélisle (8) et Vincent Hotte (5), mais le temps a hélas manqué.

Deux jours plus tard, soit le 11 février, Saint-Eustache affrontait Laval-Montréal en clôture de campagne. Il s’agissait d’un match tissé serré, remporté par l’équipe hôte. Les Vikings ont pris l’avance en première période grâce à Xavier Fortin (7), mais deux buts de Laval-Montréal en deuxième ont été suffisants. Il s’agissait d’une 10e victoire pour les adversaires du soir des Eustachois cette saison.

Place aux séries!

Les Vikings terminent donc au sommet de la division CCM, avec 71 points, devant l’Intrépide de Gatineau (66 points). Au classement général, Saint-Eustache figure au 3 échelon, derrière les Cantonniers de Magog (79 points) et à un point des Estacades de Trois-Rivières.

Ils reviennent dans l’action contre l’Albatros du collège Notre-Dame, le 13 février, et ce, à domicile. Soulignons que les deux premiers matchs seront présentés à l’aréna Florian-Guindon, de Saint-Eustache. Pour plus d’informations quant à l’horaire, les intéressés sont invités sur le site de la Ligue: [https://liguemidgetaaa.ca].

Pour suivre les Vikings de Saint-Eustache: [https://vikings.liguemidgetaaa.ca].