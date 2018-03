Guillaume Caron garde espoir!

Guillaume Caron, de Mirabel, poursuit son rêve afin d’atteindre la Ligue canadienne de football. À sa troisième année au football universitaire pour les Ravens de l’Université Carleton d’Ottawa, comme capitaine, Guillaume a reçu une invitation au prestigieux Est-Ouest Bowl 2018, qui aura lieu à Québec au mois de mai prochain. L’événement accueille les meilleurs joueurs universitaires canadiens dans un match d’évaluation pour le repêchage professionnel. Pour Guillaume, cette étape est le fruit de plusieurs années de travail. Nommé recrue par excellence en 2015, ainsi que sur la deuxième équipe d’étoiles en Ontario, Guillaume se dit honoré de l’invitation de Glen Constantin, du Rouge et Or de l’Université de Laval, et profitera de chaque instant de ce camp pour impressionner les entraîneurs. C’est à suivre!