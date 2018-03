Étudiant-athlète en voile: Martin Robitaille reçoit une bourse de 4 000 $

Le Deux-montagnais Martin Robitaille qui se distingue à la voile, a obtenu une bourse de Soutien à la réussite académique et sportive d’un montant de 4 000 $ dans le cadre de la 4e édition du Programme de bourses Alcoa au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Martin Robitaille fait partie des 21 étudiants athlètes âgés entre 12 et 24 ans ayant reçu des bourses individuelles. Cette année, cinq bourses d’Excellence académique ont été octroyées afin de récompenser les excellentes notes scolaires, 15 bourses de Soutien à la réussite académique et sportive ont été remises dans le but d’encourager la conciliation du sport et des études, un défi de plus en plus important pour les athlètes de pointe, et une bourse de Recrutement a été offerte à un étudiant-athlète qui gradue du cégep à l’université.

Cette annonce a été faite par la chef des communications chez Alcoa, Jacinthe-Pascale Gratton, qui en a profité pour confirmer le renouvellement du partenariat de l’entreprise avec la Fondation. «Il est très important, pour nous, de contribuer au développement de la relève, incluant la relève sportive. Ces étudiants-athlètes sont des modèles dont les valeurs rejoignent celles de nos gens et nous sommes très heureux de les soutenir dans leur poursuite de l’excellence.»

Âgé de 23 ans, Martin Robitaille étudie en génie industriel à l’Université Ryerson. En 2015, il a terminé au 18e rang à la Coupe du monde de Miami et 41e au Championnat mondial de voile. «Mon objectif à court terme, mentionne t-il, est de me qualifier pour les Jeux olympiques en 2016 et d’y remporter une médaille. Une fois ma carrière sportive terminée, je souhaite œuvrer comme entrepreneur et redonner à mon sport à titre d’entraîneur.