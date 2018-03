Du beau travail de la part de Jacinthe Taillon aux JO!

Cette année, j’ai porté beaucoup d’attention au patinage artistique aux Jeux olympiques de Pyeonchang, surtout à cause de nos patineurs canadiens et de l’Eustachoise Jacinthe Taillon, qui travaillait à la description de cette discipline pour une première fois. Elle était aussi affectée, comme on l’a vu, à la «zone mixte» des épreuves de patinage de vitesse.

«Je me sens très privilégiée d’avoir fait la description du patinage artistique. J’ai eu l’immense bonheur de décrire l’obtention de deux magnifiques médailles d’or (en équipe et en danse), ainsi que deux médailles de bronze (chez les femmes et en couples) pour le Canada» , de raconter Jacinthe Taillon, elle-même médaillée de bronze olympique en nage synchronisée en 2000, à Sydney, en Australie.

Celle-ci mentionne que son adaptation à travailler avec Alain Goldberg a été très facile. «Il faut dire que nous nous connaissons depuis longtemps. J’ai couvert, à l’animation, plusieurs compétitions de patinage artistique, alors qu’Alain faisait la description avec Richard Garneaut, et que je travaillais à la «zone mixte» , soit les entrevues avec les athlètes. Nous avons voyagé ensemble en France, en Chine, en Russie, en Italie et maintenant en Corée du Sud. Il est devenu un ami au fil du temps et il est très généreux. Donc, la transition s’est bien faite» , de confier l’Eustachoise, depuis Pyeongchang.

Lorsque je lui ai parlé de sa préparation, elle n’a pas caché que cela demandait de nombreuses heures de travail. Jacinthe a ainsi élaboré des fiches sur tous les patineurs. Elle a aussi répertorié tous les records, les anciens champions, les musiques de programme. Il y a aussi les biographies et des «flash quotes» , donc des mini-citations qui sortent chaque jour dans l’intranet des jeux; et qu’elle s’est fait un devoir de lire. Certes, la préparation est sûrement la clé pour réussir dans ce genre d’événement, ce que Jacinthe a bien compris.

À la fin des épreuves de patinage artistique, il est bon de mentionner que Jacinthe et Alain auront décrit 248 programmes de danse!

Bravo Jacinthe pour cette très belle performance. Les Eustachois et les sportifs de la région sont très fiers de toi!