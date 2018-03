Trois points en tirs de barrage pour l’Armada

C’était une séquence de deux rencontres en moins de 24 heures qui attendait l’Armada, le week-end dernier. Des arrêts à Drummondville et Québec étaient à l’horaire. Blainville-Boisbriand a connu deux sorts différents dans les confrontations qui ont nécessité des séances de tirs de barrage. Le Blanc et Noir revenait à la maison avec trois points en poche.

Vendredi soir, la Flotte laurentienne a comblé un déficit d’un but contre les Remparts de Québec pour prendre les devants. Après avoir vu Olivier Mathieu ouvrir la marque en lever de rideau, Luke Henman et Drake Batherson ont assuré la réplique pour l’équipe laurentienne. Toutefois, Sam Dunn ne souhaitait pas laisser la rencontre filer en défaveur des Remparts. L’Ontarien a créé l’égalité à 8 minutes et 32 secondes au dernier tiers.

Lors de la séance de prolongation de cinq minutes à trois contre trois, les deux gardiens ont maintenu le fort. Cependant, en tirs de barrage, Antoine Samuel, l’homme masqué des Remparts, cédait coup sur coup devant Alex Barré-Boulet et Drake Batherson, après avoir reçu 34 lancers au cours de la rencontre.

Pour sa part, Emile Samson fermait la porte à Matthew Boucher et Jesse Sutton, ce qui s’avérait suffisant pour procurer un gain de 3-2 à l’équipe des Basses-Laurentides.

Cette victoire permettait également à l’Armada de fracasser le record d’équipe pour le plus grand nombre de victoires, qui a été porté à 44.

Retard de trois buts partiellement comblé

Face aux Voltigeurs de Drummondville, la Flotte n’a pas effectué le départ escompté. La troupe de l’entraîneur-chef, Dominique Ducharme, a inscrit trois buts sans riposte au premier tiers. Cédric Desruisseaux, à deux occasions, et Brandon Skubel ont rapidement offert une avance de 3-0 aux locaux.

L’Armada a débuté la période médiane avec force. Alexandre Alain enfilait son 40e filet de la campagne. Il devenait le quatrième joueur du circuit Courteau, après Alex Barré-Boulet, Maxime Comtois Alexis Lafrenière, à atteindre ce plateau.

Tentant de revenir de l’arrière, Blainville-Boisbriand a décoché 16 lancers lors du deuxième engagement. Olivier Rodrigue a été solide, faisant face à 41 lancers durant la joute. Néanmoins, avec 15 lancers sur Rodrigue en troisième période, la Flotte a fini par enfiler l’aiguille.

Rémy Anglehart, à 8:52 au dernier tiers, et Alex Barré-Boulet, quatre minutes plus tard, sont parvenus à créer l’égalité 3 à 3.

Dans une soirée peu occupée de 24 lancers, Mikhail Denisov a flanché aux devant Nicolas Guay, qui donnait une victoire de 4 à 3 aux Voltigeurs. De son côté, Olivier Rodrigue a fermé la porte à Barré-Boulet, Drake Batherson et Rémy Anglehart. Drummondville récoltait ainsi une quatrième victoire de suite.

Les deux équipes auront de nouveau rendez-vous ce mercredi 7 mars à Boisbriand.