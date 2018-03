L’Armada championne de la division Ouest

L’Armada et les Voltigeurs de Drummondville s’affrontaient une dernière fois dans une série aller-retour. La prolongation a encore été nécessaire entre ces deux formations. Le résultat a été favorable à Blainville-Boisbriand qui l’a emporté 4-3 à la maison. La Flotte s’est assurée du titre de champion de la division Ouest pour une quatrième fois dans son histoire.

Joël Teasdale, avec son deuxième filet de la rencontre, a mis un terme à la joute en battant Olivier Rodrigue entre les jambières. Il s’était amené en surnombre avec Drake Batherson.

« Samedi on méritait un meilleur sort que de perdre en tirs de barrage. Toutefois, ce soir, je ne suis pas sûr que l’on méritait la victoire, spécifiait Joël Bouchard. Drummondville a super bien joué. (…) C’était difficile d’aller chercher de l’émotion, les Voltigeurs en avaient plus que nous. »

Au début du troisième tiers, Yvan Mongo a créé l’égalité. Le défenseur des Voltigeurs Nicolas Beaudin a provoqué l’échappé de Mongo en réalisant un bon jeu dans son territoire. L’arrière de 18 ans a marqué le premier des siens tout en se faisant complice du second filet de ses coéquipiers.

« Nous sommes revenus dans les petits détails comme arrêter sur la rondelle au lieu de tourner et avoir le bâton bien placé en tout temps », expliquait Nicolas Beaudin à propos des récentes victoires de Drummondville contre Halifax et Rimouski.

Une période médiane active

L’équipe laurentienne a entamé la période médiane avec force. En avantage numérique, Teasdale enfilait son premier du match. Quelques instants plus tard, Luke Henman bondissait sur un retour de lancer de Drake Batherson pour procurer une avance de 3-0 à l’Armada.

Après avoir demandé un temps d’arrêt après les deux buts rapides de la Flotte, les Voltigeurs sont revenus dans la joute. Nicolas Beaudin déjouait Émile Samson de la ligne bleue. Près de 100 secondes plus tard, Beaudin servait le disque à Brandon Skubel sur un plateau d’argent réduisant le retard à 3-2 pour Drummondville.

« On a joué un bon match, spécifiait l’entraîneur-chef des Voltigeurs, Dominique Ducharme. On se concentre sur notre façon de jouer. On a joué deux matchs contre l’Armada et on a ramassé trois points sur quatre contre eux, c’est une bonne chose. »

En début de rencontre, lors d’une pénalité à Aleksi Anttalainen, Emile Samson fermait la porte à Morgan Adams-Moisan. Un peu plus tard, la Flotte a été incapable de profiter d’un double avantage numérique dans les cinq dernières minutes du premier vingt, mais le gardien des Voltigeurs a fermé la porte de son filet.

Toutefois, Anthony Poulin a profité de la présence de Charles-Antoine Giguère tout près du filet adverse pour inscrire son septième filet de la saison à la fin du premier vingt.

Les deux formations ont servi du hockey physique durant la rencontre. En fin de deuxième engagement, Morgan Adams-Moisan a asséné une mise en échec à Luke Henman. La jambe gauche du Néo-écossais a difficilement encaissé le contact. Il a pris la direction du vestiaire pour ne plus revenir dans la rencontre.

L’Armada disputera une seconde rencontre cette semaine en affrontant le Phoenix de Sherbrooke.