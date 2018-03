Photo rétro – Semaine du 3 mars 2018

La photo rétro de la semaine de L’ÉVEIL et LA CONCORDE, vos hebdos d’ici. Cette semaine: les funérailles de Jean-Paul Raymond.

Quelque 800 personnes réunies dans la petite église du secteur de Saint-Hermas rendaient, au mois de juillet 1988, un dernier hommage, à la fois simple et sincère, à Jean-Paul Raymond, président du Centre d’information et d’animation communautaire (CIAC) décédé quelques jours plus tôt à l’âge de 62 ans des suites d’un cancer généralisé. M. Raymond avait précédemment consacré presque 20 ans de sa vie à la lutte des droits des expropriés de Mirabel de redevenir propriétaires de leurs terres. Comme le montre ce cliché du photographe Pépé, publié dans L’ÉVEIL du 24 juillet 1988, le cercueil de M. Raymond avait été porté par des directeurs du syndicat de base de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Mirabel et du CIAC. À la fin de la cérémonie, les personnes n’avaient pas hésité à applaudir spontanément M. Raymond une dernière fois et à lui dire «Merci, Jean-Paul».