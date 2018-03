Photo rétro – Semaine du 24 février 2018

La photo rétro de la semaine de L’ÉVEIL et LA CONCORDE, vos hebdos d’ici. Cette semaine: accueil de jeunes stagiaires d’Europe à Deux-Montagnes

Sept jeunes stagiaires d’Espagne et d’Italie étaient accueillis, au mois de juillet 1987, par le maire Jean-Guy Bergeron, pour y signer le Livre d’or et recevoir quelques souvenirs, ceci afin de souligner leur passage à Deux-Montagnes, en marge d’un séjour d’un mois au Québec et au Canada, pour y apprendre l’anglais. Plus précisément, ces jeunes stagiaires avaient été accueillis par six familles de Deux-Montagnes, dont celles de Linda Graham et Carolyne Lizotte, qui apparaissent également sur cette photographie de Michel Chartrand, publiée dans L’ÉVEIL du 17 juillet 1987. Ceux-ci faisaient partie d’un contingent de 32 jeunes venus d’outre-mer, au Québec et au Canada, par l’entremise de l’American Institute Foreign Study (AIFS).