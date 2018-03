Les décès – 22 août 2015

GAÉTAN MEILLEUR

Le 26 juillet, à l’âge de 70 ans, est décédé après un long combat Gaétan Meilleur. Il laisse dans le deuil son épouse, Jocelyne Leroux, sa famille et beaucoup d’amis. Une réunion à l’église Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Augustin aura lieu le 26 août, à 13 h, suivie d’une messe pour célébrer l’homme exceptionnel qu’il était à 14 h. Des dons à la Fondation des maladies du cœur seraient appréciés.

ANDRÉ VADEBONCŒUR

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 11 août, à l’âge de 73 ans, est décédé André Vadeboncœur, époux de Ginette Gendron. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Yves), Danielle et Michelle (Jonathan). La famille recevra les condoléances le samedi 22 août, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, au Complexe funéraire Goyer, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour, à 20 h, au salon. Des dons à la Fondation des maladies du cœur seraient appréciés.

DIANE PAYETTE FOREST

À Saint-Eustache, le 13 août, à l’âge de 62 ans, est décédée Diane Forest, épouse de Michel Payette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Patrice (Stéphanie), son petit-fils Tristan. La famille recevra les condoléances le samedi 22 août, de 9 h à 11 h 30, au Complexe funéraire Goyer, de Saint-Eustache. Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour, à 11 h 30, en la chapelle du salon. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

ROLAND BASTIEN

À Saint-Eustache, le 14 août, à l’âge de 88 ans, est décédé Roland Bastien, époux de Yolande Constantin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (Carole), Martial (Louise), Estelle et Sylviane (Patrick), son petit-fils Maxime. Une réunion de prière a eu lieu le 21 août, sous la direction du Complexe funéraire Goyer, de Saint-Eustache. Des dons à la Fondation Hôpital Saint-Eustache seraient appréciés.

ROBERT BOURGEOIS

À Saint-Eustache, le 14 août, à l’âge de 74 ans, est décédé Robert Bourgeois, époux d’Alice Turbide. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants André (Josée), Chantal (Michel), France (Michel) et Steve (Josée), ses petits-enfants Pierre-Olivier (Jade), Vincent, Antoine, Hélène, Cynthia, Ariane, Gabriel (Evangeli) et Mathys. La famille recevra les condoléances le samedi 22 août dès 10 h, au Complexe funéraire Goyer, de Saint-Eustache. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 22 août, à 12 h 30, en la chapelle du salon. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

GASTON THÉORÊT

À Saint-Eustache, le 15 août, à l’âge de 86 ans, est décédé Gaston Théorêt, époux de Lucille Coursol et père de feu André. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Huguette), Maurice (Ginette), Lise (Cartsen) et Yvon (Denise), ses 5 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Rollande. La famille recevra les condoléances le samedi 22 août, de 14 h à 17 h, au Complexe funéraire Goyer, de Saint-Eustache. Une réunion de prière aura lieu le même jour, à 16 h 30, en la chapelle du salon. Des dons à la Maison Sercan seraient appréciés.

JEANNINE THIBAULT

Le 17 août, à l’âge de 64 ans, est décédée Jeannine Thibault. Elle laisse dans le deuil ses garçons Sylvain (Josée), Stéphane et Pascal, son frère Jacques (Judith), ainsi que plusieurs autres parents et amis, dont les familles Desjardins, Bazinet et Valiquette. Ses cendres seront inhumées le samedi 29 août, à 10 h, au cimetière de la paroisse Saint-Eustache, sous la direction du Complexe funéraire Goyer.

Aux familles en deuil, L’ÉVEIL offre ses plus sincères condoléances.

N. R.