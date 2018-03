L’agenda communautaire – semaine du 24 février 2018

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE SAINT-EUSTACHE No 692

Quillothon le 25 février, de 13h à 16h, au Salon du Parc, 66, boulevard Industriel, Saint-Eustache. Coût: 13 $. Réservation: Johanne Richer au 450 472-5965. Aussi les Filles d’Isabelle remercient les personnes qui ont participé au tirage des bas de Noël géants; les deux gagnantes sont Sandra Leduc et Nathalie Brunette.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DEUX-MONTAGNES

Whist militaire le jeudi 1er mars, à 19h, à la salle des Vétérans. Renseignements: Jacqueline Johnson, au 450 974-9263.

LE CLUB DES LOISIRS ENTRE-GENS ST-EUSTACHE

Forfait week-end à Victoriaville du 2 au 4 mars. Renseignements: T. Desjardins au 450 623-3486 ou M. Perrier au 514 814-1472.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Soirée dansante le samedi 3 mars, à 18h, à la salle municipale, au 1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac. Animation: Angèle Lauzon. Renseignements: Ghislaine Lacerte, au 450 623-3072.

WHIST MILITAIRE

Le Club de l’âge d’or de Saint-Joseph-du-Lac organise un whist militaire le dimanche 4 mars, à 13h30, à la salle municipale située au 1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (entrée et stationnement à l’arrière de la salle). Renseignements: Lynda Tupinier au 450 735-3400 ou Ghislaine Lacerte au 450 623-3072.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-EUSTACHE

Réunion régulière le mercredi 7 mars, à 19h, à la Maison du Citoyen, au 184, rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache. Artisanat demandé: bandeau – Crochet tunisien. Renseignements: Beryl Laforce, au 450 983-3627.

LA PORTE DE L’EMPLOI

Vous êtes sans emploi depuis longtemps? Vous voulez travailler, mais vous avez des craintes après plusieurs années d’absence ou après avoir vécu des difficultés personnelles ou professionnelles. Le projet Solution Action peut vous aider. Le prochain groupe débute le 12 mars à Saint-Eustache. Renseignements: [www.laportedelemploi.com] ou 450 623-9723, poste 206.

LE RÉPIT DE LA RUE

Spectacle d’humour de Line St-Louis: «En mars, je ne perds pas la farce», le 17 mars, 20h, au 4325, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand. Coût: 20 $ et une denrée non périssable. Cet organisme vient en aide aux personnes itinérantes en offrant divers services de dépannage et d’accompagnement. Renseignements: Line St-Louis au 514 965-9830 ou linestlouis@hotmail.com.

CENTRE MARIE ÈVE (CORPORATION DU 6E JOUR INC.)

Assemblée générale annuelle le mercredi 28 mars, à 17h, à la Maison du citoyen, au 184, rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache. Un léger goûter et des breuvages seront servis. Aucune nouvelle adhésion n’est permise sur place. Seuls les membres ont droit de vote. Confirmez votre présence au 450 491-1494.