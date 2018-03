L’agenda communautaire – semaine du 17 février 2018

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU CHSLD VIGI DEUX-MONTAGNES

Vente de livres usagés les 16-17-18 février, de 10h à 16h, au 580, 20e Avenue, Deux-Montagnes. Livres à partir de 1 $.

MAISON DE LA FAMILLE MIRABEL

Cours prénataux (journée condensée). Une rencontre informative: suivi médical, nutrition, droits des parents, accouchement, plan de naissance, allaitement et plus, le samedi 17 février, de 8h30 à 13h30, au 8106C, rue de Belle-Rivière, Mirabel. Coût: 145 $, incluant la rencontre sur l’allaitement.

LE CENTRE MARIE EVE

Vente «Ton sac à 5 $», le samedi 17 février, de 10h à 14h, au Pavillon de la jeunesse, 3014 chemin d’Oka à Ste-Marthe-sur-le-Lac. Les sacs seront remis sur place. Il suffit de les remplir et de payer 5 $ par sac. Argent comptant seulement. Renseignements: 450 491-1494 ou [facebook.com/comptoircme].

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DEUX-MONTAGNES

Dîner de la Saint-Valentin suivi de la course de chevaux le dimanche 18 février, à midi, à la salle des Vétérans. Coût: 15 $ membre et 20 $ non-membre. Avec le traiteur Délices de La Place. Renseignements: Jacqueline Johnson, 450 974-9263.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE POINTE-CALUMET

Whist militaire le dimanche 18 février, à 13h30, au centre communautaire Albert-Cousineau au 190, 41e Avenue, Pointe-Calumet. Renseignements: Camille Doiron au 450 623-1600 ou Diane Lapierre, 450 472-0401.

CLUB D’ORNITHOLOGIE DE MIRABEL

Initiation à l’ornithologie le dimanche 18 février, de 9h30 à 12h, au Bois de Belle-Rivière, au 2e étage du Pavillon d’accueil. Renseignements: Normande Lapensée, normande@lapensee.net. Droits d’accès: gratuit pour les membres du COMIR et/ou les résidants de Mirabel. Sinon, 6 $/adulte pour la journée. Venez vous familiariser avec les notions liées à l’observation des oiseaux. Animation avec Gilles Langlais. Apportez vos jumelles et des vêtements chauds. Une courte sortie sur le terrain est prévue à la fin de la rencontre.

HORIZON FEMME

Souper-conférence le mardi 20 février, à la Cabane à sucre Constantin. Invité: Jacques Leclerc, aventurier et grand voyageur. Renseignements: Marlyn Rabey au 450 491-4965, Diane Corbeil au 450 623-2028, ou Carmen Leclerc au 450 473-7266.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-JANVIER

Ateliers de février. Atelier libre les lundis et jeudis de 13h à 15h30. Atelier tablier d’atelier – couture (apportez votre tissu et votre matériel de couture) le mardi 20 février à 13h. Frais de 5 $ par atelier pour les non-membres, matériel non inclus. Renseignements: Jeanne Garand au 450 419-6902 ou 450 435-6799.

C.E.S.A.M.E DEUX-MONTAGNES

Conférence «Les défis sensoriels au quotidien: trucs et astuces d’une ergothérapeute», avec l’ergothérapeute Mélanie Allard-Caméus, le jeudi 1er mars, à 19h, au 328, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache. Gratuit pour les membres et 10 $ pour les non-membres. Une halte-garderie gratuite sur place, sur réservation (places limitées). Confirmer votre présence au plus tard le vendredi 23 février au 450 623-5677.

DANSE EN CŒUR

Soirée de danses en ligne et sociale le samedi 24 février, au Pavillon de la Jeunesse, 3014, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Animation par Lyne Lefebvre, prix de présence et goûter en soirée. Renseignements: Colette au 450 491-5774 ou Francine au 450 623-0786; danseencoeur@videotron.ca, [www.danseencoeur.ca].

DANSE DE L’AMITIÉ

Soirée danse de ligne et sociale, le samedi 24 février, au centre communautaire de Sainte-Marthe, de 19h30 à 23h. On célèbre la St-Valentin, donc le rouge est à l’honneur, surprise pour les participants. Léger goûter en milieu de soirée et rafraîchissements disponibles sur place. Le stationnement du Tigre Géant sera disponible seulement pour cette soirée, après 19h. Coût: 10 $. Renseignements: J.-C. Lecours, au 450 473-8247, ou Louise Damico, au 450 623-0241.

SOUPER INTERCLUB

Les Clubs de l’âge d’or de la région organisent un souper Interclub, au Chalet du Ruisseau, le samedi 24 février. Musique avec Angèle. Renseignements et réservations auprès de votre club.

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE SAINT-EUSTACHE No 692

Quillothon le 25 février, de 13h à 16h, au Salon du Parc, 66, boulevard Industriel, Saint-Eustache. Coût: 13 $. Réservation: Johanne Richer au 450 472-5965. Aussi les Filles d’Isabelle remercient les personnes qui ont participé au tirage des bas de Noël géants; les deux gagnantes sont Sandra Leduc et Nathalie Brunette.

LE CLUB DES LOISIRS ENTRE-GENS ST-EUSTACHE

Forfait week-end à Victoriaville du 2 au 4 mars. Renseignements: T. Desjardins au 450 623-3486 ou M. Perrier au 514 814-1472.

WHIST MILITAIRE

Le Club de l’âge d’or de Saint-Joseph-du-Lac organise un whist militaire le dimanche 4 mars, à 13h30, à la salle municipale située au 1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (entrée et stationnement à l’arrière de la salle). Renseignements: Lynda Tupinier au 450 735-3400 ou Ghislaine Lacerte au 450 623-3072.

LA PORTE DE L’EMPLOI

Vous êtes sans emploi depuis longtemps? Vous voulez travailler, mais vous avez des craintes après plusieurs années d’absence ou après avoir vécu des difficultés personnelles ou professionnelles. Le projet Solution Action peut vous aider. Le prochain groupe débute le 12 mars à Saint-Eustache. Renseignements: [www.laportedelemploi.com] ou 450 623-9723, poste 206.

LE RÉPIT DE LA RUE

Spectacle d’humour de Line St-Louis: «En mars, je ne perds pas la farce», le 17 mars, 20h, au 4325, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand. Coût: 20 $ et une denrée non périssable. Cet organisme vient en aide aux personnes itinérantes en offrant divers services de dépannage et d’accompagnement. Renseignements: Line St-Louis au 514 965-9830 ou linestlouis@hotmail.com.