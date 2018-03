L’agenda communautaire – semaine du 14 février 2018

BESOIN URGENT DE TRANSPORTEURS BÉNÉVOLES

Vous désirez redonner à la communauté? L’organisme Sercan est à la recherche de bénévoles pour son service de transport. Il s’agit d’accompagner des personnes atteintes de cancer à leurs rendez-vous médicaux. En plus d’offrir un moyen de transport, ce service a pour objectif d’offrir aux personnes malades une présence physique et sécurisante. Renseignements: 450 491-1912.

VOUS SOUFFREZ D’APHASIE…

Nous sommes là pour vous! Le Groupe relève pour personnes aphasiques – Laurentides (GRPAL) vous offre des activités sociales hebdomadaires, adaptées à votre réalité afin de vous divertir et vous maintenir en forme. Appelez-nous au 450 974-1888 ou écrivez-nous à info@grpa.ca ou visitez notre site Web au [www.grpa.ca/].

OUTREMANGEURS ANONYMES

Si la nourriture est devenue une obsession et que tu veux entreprendre un cheminement qui t’amènera vers un mieux-être, alors n’hésite pas, viens nous visiter et tu verras que c’est possible. Réunion à tous les jeudis, à 20h, au 185, rue Dumoulin, à Saint-Eustache. Pour des renseignements supplémentaires: Suzanne, au 450 472-3885 ou au [www.outremangeurs.org].

ÉVASION DE LAVAL

Mamans à la maison, offrez-vous du temps à un coût raisonnable! Pendant que vos enfants sont chouchoutés par nos gardiennes, au rendez-vous: bricolage, conférence et ainsi de suite. Pour des renseignements supplémentaires: Karine au 450 627-2678 ou Isabelle au 450 668-7942.

COMITÉ D’AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES

Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes, Saint-Joseph-du-Lac est à la recherche de bénévoles autonomes et polyvalents pour travail physique. Nous donnons une boîte de nourriture pour 16 heures de travail. Renseignements: 450 472-9469.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE POINTE-CALUMET

Vous vous ennuyez seul chez vous? Joignez-vous à un groupe dynamique. Le Club de loisirs de l’âge d’or de Pointe-Calumet est là pour vous. Si vous aimez la pétanque, les cartes, des sorties et même quelques voyages au cours de l’année, c’est ce qu’il vous faut. Nous vous attendons tous les mercredis après-midi à 13h, au Centre sportif et culturel Albert-Cousineau, 190, 41e Avenue, à Pointe-Calumet. Informations: Camille Doiron au 450 623-1600.

CENTRE MARIE EVE

Le Centre Marie Eve, organisme communautaire autonome œuvrant auprès des femmes enceintes et des mères ayant des enfants de moins de 2 ans, a un urgent besoin de bénévoles pour le transport de son point de service de Saint-Eustache (service de voiturage des mamans pour leurs rendez-vous ou pour participer aux ateliers du Centre.). Une petite compensation monétaire par kilomètre est offerte. Si vous avez quelques heures à offrir par semaine, appelez Ginette au 450 491-1494.

CLUB DE L’AGE D’OR SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Le Club de l’âge d’or Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses membres à ses activités tous les mardis à 19h, au centre communautaire du 99, rue de la Mairie. Le Club vous informe que les activités se poursuivent malgré les travaux. Bienvenue aux nouveaux membres et à ceux qui voudraient s’impliquer dans le comité. Présenter votre Carte citoyen valide. Carte de membre annuelle: 5 $. Infos: Gabriel au 450 473-3906 ou Jean-Guy au 514 886-5108.

AMBULANCE SAINT-JEAN, DIVISION 789 MILLE-ÎLES

La brigade de l’Ambulance Saint-Jean, division 789 Mille-Îles, est à la recherche de bénévoles. Si vous êtes dynamique et que vous êtes passionné des premiers soins, l’Ambulance Saint-Jean est pour vous. Pour plus d’information, appelez au 1 800 263-5148.

ALLAITEMENT NATUREL: MARRAINES RECHERCHÉES

Nourri-Source, un groupe d’entraide pour l’allaitement maternel, est à la recherche de bénévoles pour son service de marrainage. Si vous avez allaité un ou plusieurs enfants et qu’il vous plairait de partager votre expérience avec d’autres mères, contactez le CLSC Jean-Olivier-Chénier, au 450 491-1233.

CLUB D’ASTRONOMIE BOIS DE BELLE-RIVIÈRE DE MIRABEL

Le Club d’astronomie Bois de Belle-Rivière de Mirabel (CABBRM) regroupe des astronomes amateurs qui font la promotion de l’astronomie au Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière, à Mirabel. Des soirées gratuites sont organisées le dernier vendredi de chaque mois pour les visiteurs du parc (incluses dans le prix d’entrée) et pour les résidants de Mirabel (entrée gratuite). Vous pourrez observer le ciel à l’œil nu, aux jumelles, au télescope ou via des conférences. Renseignements: consulter notre calendrier d’activités au [cabbrm.wordpress.com] ou sur la page [www.facebook.com/cabbrm/].

SANTÉ MENTALE

Vous avez un proche atteint de maladie mentale? L’Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale (ALPPAMM) peut vous aider en toute confidentialité. Renseignements aux 450 438-4291 ou 1 800 663-0659.

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES

Le Grenier populaire des Basses-Laurentides a un besoin de meubles en bon état, de vêtements et d’articles divers pour la maison. Une seconde vie à vos biens, une seconde chance à nos gens! Renseignements: info@grenierpopulaire.com et 450 623-5891, poste 221, ou [www.grenierpopulaire.com].

SERVICE DE PENSION POUR ANIMAUX

Afin d’amasser des fonds qui serviront exclusivement à donner des services de zoothérapie, le Centre de zoothérapie communautaire, organisme de bienfaisance des Hautes et des Basses-Laurentides, offre à la population un service de garde pour leur animal dans un milieu familial. On recherche de bénévoles prêts à garder à leur domicile un animal pour quelques jours ou pour 1 à 2 semaines. Si vous êtes intéressé à garder ou encore à faire garder un animal, composez le 450 240-0371.

CERCLE DE FERMIÈRES ST-CANUT

Fête cette année son 75e anniversaire de fondation. Rencontre tous les mardis et mercredis avec différentes activités. Les réunions se tiennent tous les 2es mercredis du mois. Renseignements: Diane Langlois, responsable du recrutement, au 450 530-1435.

FONDATION TERRY-FOX: BÉNÉVOLES DEMANDÉS

La Fondation Terry-Fox cherche des bénévoles pour organiser des journées Terry-Fox afin d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Vous pouvez organiser des journées dans votre milieu de travail, dans vos écoles ou dans votre municipalité. Pour des renseignements supplémentaires: 1 888 836-9786.

GAMBLERS ANONYMES

Tu veux arrêter de jouer, mais seul, tu n’y arrives pas? Viens nous rencontrer à la Maison du citoyen, local 317, 184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, chaque mercredi soir, à partir de 19h30. Avec Gamblers Anonymes, tu ne seras plus seul et tu réussiras. Pour des renseignements supplémentaires: 514 484-6666 ou [www.gaquebec.org].

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’OKA

Nos bureaux sont ouverts les mercredis de 13h à 16h et en soirée sur rendez-vous. La Société d’histoire d’Oka est située au 2017, chemin d’Oka, C.P. 3931, Oka (Québec) J0N 1E0. Téléphone: 450 479-8336 ou 450 479-1927. Site Internet: [societehistoireoka.wordpress.com] ou sur Facebook.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Service téléphonique aux aînés recherche des bénévoles pour offrir des services de prévention téléphoniques: téléphoner à des personnes âgées pour voir si tout va bien, leur rappeler de prendre leur médication, et ce, de votre maison. Renseignements: Louise Choquette au 450 472-7161.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-CANUT

Le Cercle de fermières Saint-Canut fête son 75e anniversaire de fondation cette année. Une campagne de recrutement est en cours. Les réunions se tiennent tous les 2es mercredis du mois. Renseignements: Diane Langlois au 450 530-1435.

RÉUNIONS DE COUPLE

Votre vie de couple vous inquiète-t-elle? Éprouvez-vous des difficultés de communication? Est-il encore possible de vivre heureux ensemble? L’organisme Réunion de couples propose des réunions anonymes qui se tiennent tous les mercredis, à 19h30, au 7, rue Morand (angle Laviolette), à Saint-Jérôme. Entrée libre. Contributions volontaires acceptées. Informations: Sylvie ou Jean-Pierre au 450 438-2456.

SOUTIEN POUR LE DEUIL

Sercan offre aux adultes, adolescents et enfants des groupes de soutien et de l’accompagnement individuel. Renseignements: 450 491-1912.

BÉNÉVOLES AU GRAND CŒUR RECHERCHÉS

Vous êtes à la recherche d’une expérience de bénévolat enrichissante? L’Association des bénévoles du CHSLD Vigi Deux-Montagnes est à la recherche de bénévoles pour soutenir l’animation des activités de loisir. Le temps que vous offrez généreusement permet de mettre du soleil dans le quotidien des 76 résidents du CHSLD Vigi Deux-Montagnes. Renseignements: Marie-Ève Dufresne au 450 473-5111, poste 308.

GROUPE RENAÎTRE ET BIEN-ÊTRE

Groupe Renaître et Bien-Être est un groupe de support, pour les enfants et adultes de famille dysfonctionnelle ou alcoolique, qui s’inspire des étapes et des traditions de la Fraternité AA. Les trois règles apprises dans l’enfance sont brisées, car on parle de ce qui s’est produit dans notre enfance, en ressentant et en reconnaissant nos émotions, en faisant confiance aux gens présents à la réunion et à l’anonymat. Rencontre les vendredis à 19h30, au 275, rue Pellerin, Boisbriand. Renseignements: 514 990-0901 ou [www.eada.qc.ca].

CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES

Situé à Sainte-Scholastique, le Centre de femmes Liber’Elles est un lieu d’accueil, d’écoute et de références. Divers ateliers gratuits (café-causerie, club de marche, écriture, informatique, croissance personnelle, etc.). Pour plus d’information, téléphoner au 450 594-0556, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h.

PARRAINAGE CIVIQUE

Devenez parrain ou marraine (bénévole) et soyez jumelé à une personne de tout âge vivant avec une légère incapacité intellectuelle. Le jumelage consiste à faire naître une relation d’amitié brisant l’isolement, permettant de vivre des expériences enrichissantes et de se sentir utile à la société, tout en développant le goût de faire de nouveaux apprentissages. Renseignements: 450 430-8177 ou [www.parrainagecivique.ca].

JEU DE CARTES

L’Association des citoyens du quartier des Îles vous invite à jouer au «500», les lundi, mardi et jeudi, à 13 h, au chalet du parc Godard, situé rue Cousineau, à Saint-Eustache. Entrée gratuite. Renseignements: Pierre Gadoury, au 450 974-0777 ou Ghislain Gagné, au 450 983-1227.

ASSOCIATION DES CITOYENS DU QUARTIER DES MOISSONS

L’Association des citoyens du Quartier des Moissons offre ses activités pour la saison d’automne. Les lundis: le tai-chi ( 5 $ chaque cours ) de 10h à 11h; et le «500» en après-midi. Les mardis : le crible en après-midi. Les mercredis : le «500» en après-midi. Les activités ont lieu au Pavillon du Boisé-des-Moissons, au 53, 25e Avenue, à Saint-Eustache. Les activités sont gratuites pour les membres, à l’exception du tai-chi. La carte de membre coûte 5 $ pour un an. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part. Informations: Fabien Lebel au 450 735-4522; ou Thérèse Olivier au 450 472-8740.

CLUB DE BRIDGE LE PHÉNIX

Le club de bridge le Phénix vous attend tous avec grand plaisir les vendredis à 12h45 à la salle des Chevaliers de Colomb, au 109, rue Saint-Nicolas, à Saint-Eustache. Bienvenue à tous les amateurs de bridge!

ALCOOLIQUES ANONYMES

Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques anonymes peuvent peut-être vous aider. Réunion ouverte au public chaque dimanche à 20h ou samedi à 20h, au Centre communautaire Deux-Montagnes, 200, rue Henri-Dunant, à Deux-Montagnes. Renseignements: 450 629-6635.

ATELIER DES AÎNÉS

Ateliers: yoga, mise en forme, Tai chi, danse en ligne, peinture sur bois et toile, faux-vitrail, pétanque-atout, whist militaire, jeu de poches. Informatique: tablettes Samsung et IPAD, initiation à l’informatique, initiation à Win 10 ou Excel, informatique intermédiaire. Ateliers libres: mailles en folie (tricot et crochet), scrabble, mandala et club de lecture. Nouveautés: initiation à la généalogie et peinture sur toile. Horaire disponible à l’Atelier des aînés, au 668, rue Labelle, à Saint-Jérôme. Tel: 450 569-8313. Courriel: atelierdesaines@videotron.ca. Occasion unique de se rencontrer entre amis. Inscription immédiate. Venez nous rencontrer, places limitées.

TRAUMATISME CRÂNIEN ET HANDICAP PHYSIQUE

Le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides invite toute personne TCC et leurs proches des Laurentides et toute personne handicapée physique adulte de Saint-Jérôme à venir participer à ses activités mensuelles. Pour devenir membre, vous contactez Mme Hutton, ou pour devenir bénévole, Mme Robert, au 450 431-3437.

CADETS DE LA LIGUE NAVALE DU QUÉBEC

Les Cadets de la Ligue navale du Québec, 183 l’Atlantide, tiennent une rencontre tous les samedis, de 8h30 à 12h, à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau, de Boisbriand, pour les jeunes de 9 à 12 ans. Activités: sport, tir, drill, voile, secourisme, leadership, camps aventurier et d’été. Renseignements: Yves Thériault, 450 430-8861.

LES PETITS FRÈRES DE SAINT-EUSTACHE

La grande famille des personnes âgées seules est actuellement à la recherche de bénévoles pour assumer différentes fonctions de gestion au sein du Comité de coordination dans le but d’accomplir sa mission unique et distincte auprès des personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. Renseignements: 450 934-8955 ou lsutterlin@petitsfreres.ca.

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES DES LAURENTIDES

ABUS SEXUEL

Êtes-vous préoccupé par vos fantasmes, vos comportements sexuels envers les enfants ou par votre consommation de pornographie juvénile? Si oui, contactez-nous. Nous offrons, depuis plus de 20 ans, des services professionnels d’évaluation, de thérapie, de prévention et d’entraide. Renseignements: 514 355-8064 ou écrivez-nous à groupeamorce@videotron.ca.

REGROUPEMENT DES HANDICAPÉS VISUELS DES LAURENTIDES

Le Regroupement des handicapés visuels des Laurentides offre des ateliers, des séances de yoga, des visites à domicile, des rencontres, des jeux adaptés, du partage et de l’écoute. Pour en bénéficier, il faut devenir membre du Regroupement. En effet, en faire partie, c’est partager et se divertir avec des personnes qui ont vécu des situations similaires à la nôtre et qui, maintenant, ne vivent plus de l’isolement. Pour en savoir davantage sur le Regroupement des handicapés visuels des Laurentides, situé sur boulevard des Laurentides, à Saint-Jérôme: 450 432-9689 (les frais d’interurbain sont acceptés) ou [www.rhvl.ca].

CETAS

Le CETAS (Centre d’entraide et de traitement des agressions sexuelles) est un organisme communautaire établi dans les Laurentides depuis 1991. Le CETAS offre des services professionnels spécialisés à l’ensemble des personnes qui sont touchées par la problématique de l’abus sexuel. Le but visé est de contrer les agressions sexuelles à l’égard des enfants, en venant en aide aux adultes ayant été victimes d’abus sexuel dans l’enfance, aux adolescents-victimes, aux mères et conjointes d’abusés ou d’abuseurs. Renseignements: 450 431-6400 ou cetas@b2b2c.ca.

ALCOCHOIX+

Le programme Alcochoix+, offert au CLSC, peut permettre de faire le point sur l’impact de la consommation d’alcool dans sa vie et aider à identifier des moyens concrets pour modifier ses habitudes de consommation. Renseignements: 450 491-1233, poste 8652.

CLUB DES CŒURS JOYEUX DE SAINT-EUSTACHE

Le club des quilles des Cœurs Joyeux de Saint-Eustache FADOQ occupe le salon de quilles du PARC, situé au 66, boulevard Industriel, le vendredi matin à partir de 9h30. Nous avons besoin de nouveaux joueurs de quilles. Si vous désirez vous inscrire à cette activité, où le plaisir et la joie de vivre règnent, ou avoir plus d’informations: Gérard Jutras au 450 472-3627 ou 450 491-6860.

COURS DE CUISINE POUR FEMME ENCEINTE AU CENTRE MARIE EVE

Cet atelier gratuit permet à la femme enceinte d’apprendre à cuisiner des repas santé et économiques afin de bien se nourrir et d’avoir un bébé en santé. Il peut aussi permettre de briser l’isolement et se termine par un dîner collectif. Le vendredi matin de 10h à 13h, à Saint-Eustache. Les cours débutent à la mi-septembre. Infos: 450 491-1494.

COURS PRÉNATAUX AU CENTRE MARIE EVE

Ateliers gratuits pour femmes seulement composés de 8 cours prénataux de deux heures les vendredis après-midi de 13h30 à 15h30, à Saint-Eustache. Les cours débutent à la mi-septembre. Informations: 450 491-1494.

GAM-ANON

Y a-t-il un problème de jeu compulsif (gambling) dans votre famille ou votre entourage? Gam-Anon peut aider les parents et amis des joueurs compulsifs. Renseignements: 514 484-6666 ou 1 866 484-6664 [www.gam-anon.org].

CLUB DE SCRABBLE DUPLICATE LE POT-À-MOTS

Le Club de scrabble duplicate le Pot-à-mots de Saint-Eustache invite tous ceux qui aiment jouer avec les mots tous les mercredis à 19h15, de septembre à la mi-juin, à la salle des Chevaliers de Colomb, située au 109, rue Saint-Nicolas, à Saint-Eustache. Prière d’apporter votre jeu. Les deux premières parties sont gratuites pour les nouveaux membres. Renseignements: 450 472-4131 ou 514 839-4690.

CENTRE D’AIDE PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

Vous êtes une personne handicapée physique adulte ou une personne ayant subi un traumatisme crâniocérébral? Vous désirez des services? Contactez le Centre d’aide au 450 431-3437 ou le 1 888 431-3437. Si vous avez du temps à donner comme bénévole ou accompagnateur, composez les mêmes numéros.

JOUJOU RÉCUP R

Joujou Récup R est un plateau de travail qui fait recycler vos jouets par des personnes ayant un handicap intellectuel. Il ramasse des jouets à longueur d’année en prévision de sa vente annuelle. Pour des renseignements supplémentaires: 450 974-0791.

VISION-ÉCOUTE

Une ligne d’écoute et de références dédiée aux personnes handicapées visuelles ainsi qu’à leurs proches. Si vous connaissez un voisin, un ami ou un proche qui ne peut lire ou voir cette annonce, dites-lui que nous sommes là du lundi au vendredi, de 16h30 à 22h, au 514 543-8313. Gratuit, anonyme et confidentiel.

CADETS DE L’AIR ESCADRON 785 SAINT-EUSTACHE KIWANIS

Programme jeunesse s’adressant aux 12 à 18 ans. Inscris-toi en ligne au [www.escadron785.com] ou assiste aux rencontres les vendredis soir à l’école secondaire des Patriotes, au 99, rue Grignon, à Saint-Eustache, entre 18h30 et 20h30. Aucuns frais d’inscription. Uniforme gratuit.

CENTRE D’ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES

Activité de financement. Vous avez le goût de nous aider à fabriquer des objets pour amasser des fonds! Vous êtes les bienvenus chaque mardi, de 12h30 à 15h30. Vous ferez des objets simples en couture, bricolage ou autre. Informations et inscription: 450 473-2277.

BESOIN DE PARLER?

Le Centre d’écoute de Laval est à l’écoute des gens de Laval et des environs, pour ceux qui ont besoin de parler de leurs soucis, leurs anxiétés, leurs peines, leurs peurs ou de leur solitude, aucun sujet n’est tabou! Appelez-nous, nous attendons votre coup de fil, de 9h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi, au 450 664-2787.

CAPTCHL

Le CAPTCHPL est un organisme communautaire sans but lucratif qui a comme mission de faciliter l’intégration sociale des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques de la région administrative des Laurentides. On offre différents services, comme des activités diversifiées et adaptées, pour promouvoir les intérêts des membres et pour les sortir de leur isolement. Du soutien aux familles est aussi offert. Besoin de bénévoles. Informations: 450 431-3437 ou 1 888 431-3437 (sans frais).

NOURRI-SOURCE

Vous avez vécu une expérience d’allaitement et souhaitez en faire profiter d’autres mères qui allaitent? Nourri-Source Laurentides, un groupe d’entraide en allaitement maternel, est à la recherche de bénévoles sur tout le territoire des Laurentides. Renseignements: 450 433-8785 ou 1 866 436-2763 ou laurentides@nourri-source.org.

MOUVEMENT PERSONNE D’ABORD DE SAINT-EUSTACHE

Le Mouvement Personne d’Abord de Saint-Eustache, un organisme communautaire en défense de droit et en promotion de sensibilisation pour les personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, est à la recherche de gens pour de l’accompagnement avec cette clientèle et répondre à des besoins spécifiques (accompagnement et aide au transport en commun, aide aux formulaires, accompagnement pour rendez-vous et commissions). Renseignements: 450 623-7792.

DÉCLIC, CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES

Déclic, un centre de traitement des dépendances offre des consultations en psychothérapie pour problème de dépendances, dépendance émotionnelle, mal de vivre, dépression et autres. Le coût des consultations est étable en fonction des revenus de l’individu. Renseignements: Nathalie Pelletier au 450 736-0966.

FIBROMYALGIE SAINT-EUSTACHE ET BASSES-LAURENTIDES (FSEBL)

Vous êtes atteints de fibromyalgie ou êtes aidants naturels pour les fibromyalgiques, c’est vous qu’on recherche. Renseignements: 514 914-1307.

LA MAISON ALOÏS ALZHEIMER DES LAURENTIDES

Le centre de répit de jour de la Maison Aloïs Alzheimer situé à Saint-Jérôme offre des activités de stimulation aux personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées, tout en permettant à leurs proches aidants de bénéficier de journées complètes de répit. Ouvert du lundi au samedi. Service de transport disponible dans votre région. Renseignements: Samuèle Campeau au 450 660-6225.

MAISON DE SOINS PALLIATIFS SERCAN

Vous souhaitez vous engager en donnant de votre temps à un organisme de la région ? La maison de soins palliatifs Sercan recherche des bénévoles. Informations: Micheline Lalanne au 450 491-1912.

CLUB DES LOISIRS ENTRE-GENS SAINT-EUSTACHE

Le Club des loisirs Entre-Gens Saint-Eustache offre des cours de danse en ligne country, le mardi de 19h à 20h au Studio de danse Yvon Courtois, situé au 99, 39e Avenue, à Saint-Eustache. Informations: Suzanne, au 450 473-3965, ou Yvon, au 514 354-4200.

CIBLE-EMPLOI

Cible-emploi peut vous aider à trouver un emploi plus rapidement en vous aidant à rédiger un curriculum vitae personnalisé, en vous donnant du coaching pour les entrevues d’embauche et en vous donnant des stratégies pour accéder aux offres d’emplois cachés. Ce service est gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant à une séance d’information, au 450 473-1842. [www.cible-emploi.qc.ca].