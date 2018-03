Agenda d’ici – Semaine du 10 mars 2018

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE POINTE-CALUMET

Whist militaire le dimanche 11 mars, à 13h30, au centre communautaire Albert Cousineau, 190, 41e Avenue Pointe-Calumet. Renseignements: Camille Doiron, 450 623-1600, ou Suzanne Gauthier, 450 623-1651.

LA PORTE DE L’EMPLOI

Vous êtes sans emploi depuis longtemps? Vous voulez travailler, mais vous avez des craintes après plusieurs années d’absence ou après avoir vécu des difficultés personnelles ou professionnelles. Le projet Solution Action peut vous aider. Le prochain groupe débute le 12 mars à Saint-Eustache. Renseignements: [www.laportedelemploi.com] ou 450 623-9723, poste 206.

AQRP LAURENTIDES

Pour les impôts, dîner-conférence avec un représentant de Revenu Québec, le mardi 13 mars, à 11h30, à la Légion Royale Canadienne, située au 940, boulevard du Souvenir, à Saint Jérôme. Coût: 20 $ membre et 25 $ non-membre. Renseignements et inscription: Noëlla, 450 413-2427, ou Micheline, 450 438-0847.

AGAPÉ DEUX-MONTAGNES

Assemblée générale annuelle le mercredi 14 mars, à 10h, à la Maison des citoyens de Deux-Montagnes, 202, rue Henri-Dunant. Renseignements: Gertrude Dore, au 450 473-7450.

CLUB ENTRE-GENS SAINT-EUSTACHE

Le Club Entre-Gens Saint-Eustache organise une soirée dansante, le samedi 17 mars, à 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb, 109, rue Saint-Nicolas, à Saint-Eustache. Apportez vos consommations. Ouverture des portes à 18h. Coût: 14 $. Buffet et tirages en fin de soirée. Renseignements: T. Desjardins, au 450 623-3486, ou S. Beauchamp, au 450 473-3965.

LE RÉPIT DE LA RUE

Spectacle d’humour de Line St-Louis: «En mars, je ne perds pas la farce», le 17 mars, 20h, au 4325, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand. Coût: 20 $ et une denrée non périssable. Cet organisme vient en aide aux personnes itinérantes en offrant divers services de dépannage et d’accompagnement. Renseignements: Line St-Louis au 514 965-9830 ou linestlouis@hotmail.com.

DÉPANNAGE SAINT-AGAPIT

Dépannage Saint-Agapit convoque tous ses membres, ainsi que les personnes intéressées, à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le lundi 19 mars, à 19h30, à la Maison des citoyens, 202, rue Henri-Dunant, à Deux-Montagnes. Renseignements: 450 473-7450.

CERCLE DE FERMIÈRES ST-AUGUSTIN

Expo-vente le dimanche 25 mars, de 10h à 16h, au Centre culturel Saint-Augustin, 8469, rue Saint-Jacques, Mirabel. Une diversité des créations pour vous gâter ou trouver le cadeau parfait fait par les artisanes talentueuses. Des délices à déguster sur place.

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur whist militaire qui se tiendra le 25 mars, de 13h à 16h, au pavillon Lajeunesse situé au 3014, chemin d’Oka, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Thé, café et gâteaux seront servis gratuitement. Renseignements: Yves Joannisse, au 514 912-2996.

CLUB DE MARCHE CŒURS JOYEUX SAINT-EUSTACHE (FADOQ)

Le Club vous offre de marcher deux matins par semaine avec le même accompagnateur pour une période de 10 semaines, les mardis de 10h30 à 11h30 et les vendredis de 9h30 à 10h30. La session s’échelonnera du 27 mars au 1er juin. Coût: 30 $ pour une fois par semaine et 60 $ pour deux fois par semaine. Endroit: parc Rivière-Nord, au 706, rue Primeau, à Saint-Eustache. Renseignements: 450 491-6860.

LES PETITS MOLLETS

Les Petits Mollets est un club de marche adaptée pour les personnes ayant des besoins spécifiques (rythme plus lent, distance plus courte avec pauses au besoin) avec le même accompagnateur. La marche s’effectue les mardis et jeudis, de 13h30 à 14h30. La session s’étendra du 27 mars au 31 mai, pour une durée de 10 semaines. Coût: 30 $ pour une fois par semaine et 60 $ pour deux fois par semaine. Endroit: bibliothèque Guy-Bélisle. Renseignements: 450 491-6860.

CENTRE MARIE ÈVE (CORPORATION DU 6E JOUR INC.)

Assemblée générale annuelle le mercredi 28 mars, à 17h, à la Maison du citoyen, au 184, rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache. Un léger goûter et des breuvages seront servis. Aucune nouvelle adhésion n’est permise sur place. Seuls les membres ont droit de vote. Confirmez votre présence au 450 491-1494.

CLUB COEURS JOYEUX

Le Club Cœurs Joyeux lance une invitation à tous pour participer à son activité de shuffleboard, au cours de la soirée portes ouvertes qui aura lieu le mercredi 28 mars, à 19h, à la Maison du citoyen, au 184, rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache. Renseignements: 450 491-6860.

INFIRMIÈRES RETRAITÉES FAISANT PARTIE DU RIIRS

Sortie à la cabane à sucre Chez Constantin, le 11 avril, 1054, boulevard Arthur-Sauvé, St-Eustache, route 148. Arrivée à 10h30, dîner à 12h. Inscription avant le 1er avril. Renseignements: Raymonde Frigon, 450 432-5428, ou Claire Filion, 450 432-0102.

LE CLUB ENTRE-GENS ST-EUSTACHE

Sortie à St-Roch de L’Achigan pour un spectacle country western, le samedi 14 avril. Coût 119 $ incluant souper, transport et taxes. Renseignements: T. Desjardins, au 450 623-3486, ou M. Perrier, au 514 814-1472 .