«Contes coquins» avec la conteuse Renée Robitaille

Ce titre aussi imagé qu’intrigant laisse entrevoir une soirée pleine de surprises avec la conteuse Renée Robitaille, le 17 février, aux Contes et légendes du patriote, qui se déroulera à la Maison du citoyen de Saint-Eustache, dès 19 h 30.

La rumeur dit que l’amour sera au cœur de la soirée. Et si vous veniez vérifier en personne la véracité de ces ouï-dire.

La réputation de Renée Robitaille n’est plus à faire. Avec ses contes résolument contemporains, cette conteuse s’est fait reconnaitre dans bien des contrées. En 2001, elle représentait le Québec aux Jeux de la Francophonie. Depuis, elle se promène d’un festival de contes et de théâtre à l’autre: Congo, Cuba, Russie, Europe.

C’est que la jeune femme à la voix presque enfantine raconte sur un ton espiègle des histoires grivoises peuplées de personnages fantasques.

Enfin dévoilées au grand jour, ces histoires de flûtes à moustache et de puits délicieux égayent sans contredit les oreilles dégourdies. Parfois candides, souvent malicieux, les Contes coquins vous invitent à la rencontre de licencieux personnages. Celle de la petite Nitouche, craignant avoir échappé son précieux pucelage dans la rivière, celle d’un laboureur, sillonnant les abricots fendus, sans oublier le brave chevalier, capable de converser avec la bouche secrète des femmes.

Six petits contes à déguster avec les yeux et les oreilles! Et qui émoustilleront votre imagination!

L’équipe des Contes et légendes vous attend au 184, rue Saint-Eustache. Le prix d’entrée est de 15 $, incluant un léger goûter, ainsi que quelques tirages et du bon temps. Pour réserver: contesdupatriote@gmail.com, ou le 514 756-5523.