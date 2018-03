Une invitation à participer à l’activité Tapas & Cie

Le président-éditeur de vos hebdos L’ÉVEIL et LA CONCORDE, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la soirée Tapas & Cie, de l’Aile Relève de la CCI2M et la deuxième édition de la Cabane à pommes à l’érable, de la famille Labonté de la pomme.

Tout d’abord, voici une agréable invitation pour les gens d’affaires de la région! L’Aile Relève de la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M), présidée par Thierry Bouchard, organise en effet, ce jeudi 22 février, une toute nouvelle activité appelée Tapas & Cie, laquelle se déroulera, dès 17 h 30, à la salle du Littoral du Parc national d’Oka. Il s’agit plus précisément d’une soirée tournante où «plaisirs gourmands et histoires d’entreprise se rencontreront» , comme l’écrivent les organisateurs dans leur invitation. À cette occasion, les participants pourront déguster des tapas confectionnées par les restaurateurs/traiteurs de la région, qui seront jumelés à une entreprise membre de la CCI2M. Aussi, un chemin prédéfini de différents «petits chalets» sera remis à chaque participant, à l’accueil, pour faciliter encore plus les occasions de réseautage. Pour toute autre question, je vous invite à communiquer avec l’équipe de la CCI2M au 450 491-1991, ou à l’adresse courriel info@cci2m.com, ou encore, à consulter le [http://www.chambrecommerce.com].

Mine de rien, ce sera le temps des sucres d’ici peu, et déjà on nous propose de succulentes suggestions. C’est le cas de la famille Labonté de la pomme qui se prépare fébrilement pour la deuxième édition de sa Cabane à pommes à l’érable, laquelle se déroulera du 1er mars au 29 avril prochain. Plus précisément, l’entreprise agrotouristique du rang de l’Annonciation, à Oka, propose durant cette période un menu gourmand mettant en vedette ses produits phares, mais aussi ceux du terroir québécois, et cela, sans oublier le produit local vedette: le fameux fromage Oka. Il s’agit de produits à base de pommes, de miel et bien sûr, d’érable. Aussi, il sera possible cette année de voir sur place comment le sirop d’érable est confectionné. Notons qu’il faut obligatoirement réserver sa place pour prendre part à un repas proposant ce menu et que le nombre de places est limité. Pour obtenir plus d’information, jeter un coup d’œil sur le menu revisité complet, ou encore, réserver ses places en ligne, il suffit de visiter le [http://www.labontedelapomme.ca/cabane-a-pommes]

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!