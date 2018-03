La comédienne Mariloup Wolfe sera l’invitée de la CCI2M

Le président-éditeur de vos hebdos L’ÉVEIL et LA CONCORDE, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le Dîner de la femme de la CCI2M et le Mois de la prévention de la fraude.

En marge de la Journée internationale des femmes, qui sera soulignée officiellement ce jeudi 8 mars, la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) organise le mercredi 14 mars prochain, et cela, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel (CCIM), son dîner annuel de la femme et recevra à cette occasion la comédienne, animatrice et réalisatrice Marieloup Wolfe. C’est sous forme d’entrevue que l’invitée du jour parlera de son parcours professionnel. Ce dîner d’affaires se déroulera donc le mercredi 14 mars, de 11 h 30 à 13 h 30, aux salles de réception Sous le charme des érables, situées au 1062, boulevard Arthur-Sauvé, à Saint-Eustache. Pour y prendre part, ou encore, en savoir davantage, je vous invite à consulter le [http://www.chambrecommerce.com], ou à communiquer avec l’équipe de la CCI2M, au 450 491-1991, ou par courriel à l’adresse info@cci2m.com. En terminant, j’invite toutes et chacune, mais aussi tous et chacun, à célébrer comme il se doit cette Journée internationale des femmes.

Le saviez-vous? mars est le Mois de la prévention de la fraude, une campagne d’éducation et de sensibilisation qui vise à aider les gens à détecter, contrer et signaler la fraude. Cette année, cette campagne a pour thème Personne n’est à l’abri de la fraude. Plusieurs initiatives et activités de sensibilisation seront menées au cours du mois de mars pour contrer ce fléau dont sont victimes, chaque année, de nombreux Québécois, leur occasionnant, oui, des pertes financières considérables, mais également des dommages psychologiques. Ainsi, le Bureau de la concurrence en a profité pour lancer la deuxième édition d’un guide pratique intitulé «Le petit livre noir de la fraude» , ouvrage qui expose au grand jour 12 des arnaques les plus courantes au Canada, et comment les signaler. Le guide en question peut être consulté et téléchargé sur le [http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca]. Il est aussi possible d’en commander des copies papier en ligne.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!