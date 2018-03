Les 10 ans du Cinéglace d’Oka

Le parc Optimiste enfilera ses airs de fête de 17 février à l’occasion de la prochaine édition du Cinéglace Oka. Une foule d’activités gratuites et énergisantes sont au programme de ce rendez-vous devenu tradition: de la glissade sur tubes, des tours de carriole à chevaux, du parcours de raquette dans la forêt, de l’aventure acrobatique Jumpaï et de l’activité de sculpture sur neige. En plus, fait important, le Cinéglace fête ses 10 ans d’existence. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes familles et autres résidants du secteur qui pourront profiter du paysage et du grand air. Pour de plus amples informations quant à la programmation, la Municipalité d’Oka vous invite à consulter son site Internet: [http://www.municipalité.oka.qc.ca].

Vous êtes une personne de cœur qui souhaite relever un nouveau défi? Vous avez quelques heures à donner à votre communauté et aux gens qui en ont besoin? Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est à la recherche de bénévoles. Votre apport peut faire la différence, que ce soit pour accueillir et diriger la clientèle dans les différents services, à la boutique cadeaux ou au chariot mobile, au centre d’hébergement pour les loisirs, à l’aide aux repas, à l’accompagnement aux rendez-vous médicaux et ainsi de suite. Pour plus de renseignements, composez le 450 473-6811, poste 42006.

Je ne saurais terminer cette chronique sans parler du talent exceptionnel de Mikaël Kingsbury, lui qui a remporté la médaille d’or et le titre de champion du monde aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud. Ce dernier, originaire de Deux-Montagnes, a ajouté le seul titre qui manquait à son palmarès déjà très impressionnant. Ce fut une descente parfaite. Félicitations à l’athlète, sans oublier ses parents, Julie Thibaudeau et Robert Kingsbury, pour leur persévérance, leur dévouement et leurs efforts!

Sur ce, bonne semaine à vous, chers lecteurs.