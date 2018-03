C’est le temps de s’inscrire au Défi Santé

Le président-éditeur de vos hebdos L’ÉVEIL et LA CONCORDE, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le Défi Santé et le cinquième anniversaire du Bistro La Dent Sucrée.

Encore cette année, il sera possible, seul ou en famille, de relever le fameux Défi Santé, un mouvement créé en 2005, afin de promouvoir de saines habitudes de vie chez les Québécois. Ainsi, du 1er au 30 avril prochain, les participants qui s’inscriront au Défi Santé devront s’engager à atteindre trois objectifs quotidiens pour manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser leur santé physique et mentale. Ils pourront même obtenir du soutien gratuit pour y arriver. Ces trois objectifs sont de manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, de bouger au moins 30 minutes par jour et d’être reconnaissant pour trois choses positives chaque jour. Aussi, cette année, le Défi Santé pourra compter sur quatre pros de la santé comme porte-parole. La nutritionniste Julie DesGroseilliers, la présidente de Cardio Plein Air et entraîneuse Danielle Danault, le psychologue Jean-François Villeneuve et la docteure Johanne Blais se joignent, en effet, à l’équipe du Défi afin d’encourager les Québécois à s’inscrire, et offriront des trucs et conseils aux participants! Vous voulez relever le Défi Santé? Il suffit de s’y inscrire sur le [http://www.defisante.ca].

Il était question, la semaine dernière, de savoureuses propositions en vue de la saison des sucres qui s’amorcera ces prochains jours, ici même dans la région. En voici une nouvelle, celle du Bistro La Dent Sucrée, situé rang Fresnière, à Saint-Eustache, qui célèbre cette année son cinquième anniversaire. L’endroit propose, en effet, un menu du temps des sucres revisité à la saveur d’érable, des soirées souper dansant avec des chansonniers du bar 2 Pierrots, une salle pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes et l’occasion de vivre une expérience gastronomique non traditionnelle des plus délicieuses. C’est d’ailleurs au Bistro La Dent Sucrée que sera officiellement lancée, ce jeudi 1er mars, la saison des sucres, par Tourisme Basses-Laurentides. Pour en savoir davantage sur ce que proposent Patricia Daoust et sa famille, je vous invite à consulter le [http://www.bistroladentsucree.ca].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!