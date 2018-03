Trois tours de 15 étages verront le jour sur le site de la Cité de Mirabel

L’homme d’affaires Ray Junior Courtemanche a procédé, et cela, en partenariat avec le Groupe Magma, présidé par Yan Le Houillier, au lancement d’un tout nouveau projet immobilier sur le site de la Cité de Mirabel, qui sera connu sous le nom Skyblü Condos Urbains. Il s’agit cette fois d’un projet dont le coût de construction est estimé à 150 M$ et qui comportera plus de 530 unités de condos réparties dans trois tours de quinze étages.

Le nouveau bâtiment, qui sera érigé à quelques pas de marche de Complexe Médical, actuellement en construction sur la rue De Blois, dans la portion nord de la Cité de Mirabel, aura la particularité d’être le plus élevé des Laurentides puisque, à terme, il fera dans les 150 pieds de hauteur.

Début des travaux au mois d’août

Si les préventes se déroulent comme anticipé, les travaux devraient débuter au mois d’août prochain avec une première phase de 177 unités qui seront livrées pour le mois de juillet 2019. Deux autres phases de 177 unités suivront les deux années suivantes, pour un total donc de 531 unités disponibles, en plus de 30 configurations.

Mais, pour pouvoir procéder aux premiers coups de pelles, un minimum de 70 unités doivent trouver preneurs au cours des prochains mois. Déjà, M. Courtemanche dit avoir reçu des offres d’achat, ou encore, suscité de l’intérêt auprès de potentiels acheteurs.

C’est le cas de Pascal Hogue, un homme d’affaires de Mirabel, fortement intéressé par un penthouse au 15e étage du futur édifice. «Ce sera le bâtiment le plus haut de la région des Laurentides. Pour moi, c’est certes un investissement des plus intéressants, surtout si on compare les coûts par rapport à Laval ou Montréal» , a confié celui-ci, quelques minutes avant le lancement officiel du projet Skyblü Condos Urbains, le mercredi 21 février dernier.

Également présent à ce lancement, le maire de Mirabel, Jean Bouchard, s’est évidemment réjoui, de son côté, de cette annonce, entrevoyant des revenus de taxation additionnels au cours des prochaines années pour sa ville qui connaît une forte croissance démographique et une importante effervescence économique.

Les autres projets de Ray Junior Courtemanche

Précisons que ce nouveau projet s’ajoute à d’autres que mène actuellement l’homme d’affaires Ray Junior Courtemanche. Parmi ceux-ci, il y a le projet de la Cité des Affaires du Boisé de l’Équerre, à Laval, et de la Tour Saint-Jérôme, de même que les projets LuxxCité, des Villas de la Cité de Mirabel et du Complexe Médical.

Aussi, il y a toujours ce projet d’hôtel de 10 étages, toujours sur le site de la Cité de Mirabel, annoncé au mois d’octobre 2015, et dont l’ouverture était prévue pour décembre 2016. Le projet est pour le moment en attente de financement, M. Courtemanche n’ayant pu convaincre les banques canadiennes de s’y associer. Celui-ci dit actuellement être en pourparlers avec des investisseurs asiatiques, mais rien n’a encore été conclu à ce jour.

Renseignements additionnels

Mais, pour l’heure, Ray Junior Courtemanche a bien en tête le projet Skyblü Condos Urbains, destiné autant aux premiers acheteurs qu’aux jeunes professionnels ou aux semi-retraités actifs.

Pour en savoir davantage sur ce nouveau projet ou connaître les coûts d’acquisition, il suffit de consulter le [http://www.skyblucondos.com].