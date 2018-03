Voir et entendre – semaine du 28 février 2018

Liens rapide : Exposition | Musique | Le Zénith | Classique | Humour et variétés | Théâtre | Enfants | Poésie | Conférences | Cinéma

EXPOSITIONS

En permanence, Maison de la culture et du patrimoine, 235, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: LA RÉBELLION DE 1837, DANS LE COMTÉ DES DEUX-MONTAGNES. Heures d’ouverture: du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le dimanche de 10h à 16h. Coût: 3 $ (adultes), 2,50 $ (aînés), 1,50 $ (étudiants), gratuit pour les enfants de 5 ans et moins, accès libre pour les résidants de Saint-Eustache. Renseignements: 450 974-5170 ou [www.vieuxsainteustache.com].

MUSIQUE

Le vendredi 2 mars, 22 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. SPECTACLE JAM NIGHT avec le groupe DEREK FALL TRIO. Bienvenu aux musiciens (apportez votre instrument) Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le samedi 3 mars, 20h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: PHILIPPE BRACH. Coût: 27,50$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le dimanche 4 mars, de 14 h à 18 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. SPECTACLE COUNTRY avec Johanne Bond et ces artistes invités. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le vendredi 9 mars, 22 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac:RACHEL AND THE SOUND BRIGADE. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le vendredi 9 mars, 20h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: THE LOST FINGERS. Coût: 30$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le simanche 11 mars, de 14 h à 18 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. SPECTACLE COUNTRY avec Johanne Bond et ces artistes invités. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le vendredi 16 mars, 20h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: MONONC’ SERGE. Coût: 20$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le vendredi 16 mars, 22 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: LITTLE GUY AND THE DAMN MACHINE. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le samedi 17 mars, 20h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache:: DAVID THIBAULT. Coût: 34,50$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le samedi 17 mars, 20 h, Maison de la culture, 74, 2e Avenue, Saint-Placide : TEMPLIER / LARENAS DUO. Coût : 15 $. Réservation: Françoise Nantel au 450 412-0852. Billets également en vente à l’accueil de la mairie, 281 montée St-Vincent 450 258-2305.

Le dimanche 18 mars, de 14 h à 18 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. SPECTACLE COUNTRY avec Johanne Bond et ces artistes invités. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le vendredi 23 mars, 22 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: GROUPE THE SILVER SONICS. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le vendredi 23 mars, 20h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: BIS TIME – HOMMAGE À PETER GABRIEL Coût: 22,50$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le samedi 24 mars, 20h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: SORAN. Coût: 20$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le dimanche 25 mars, de 14 h à 18 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: SPECTACLE COUNTRY avec Johanne Bond et ces artistes invités. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le dimanche 25 mars, 14h30, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: THE TEENNESEE TWO – RENCONTRE INTIME AVEC JOHNY CASH. Coût: 22,50$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le vendredi 30 mars, 20 h, Maison de la culture, 74, 2e Avenue, Saint-Placide : CE SOIR ON KARAOKE… LES ANNÉES 80. Entrée libre. Renseignements: Françoise Nantel au 450 412-0852.

Le vendredi 30 mars, 22 h, Resto-Bar Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: GROUPE TURBULENCES. Entrée libre. Renseignements: 450 983-5544.

Le dimanche 15 avril, 14 h, Maison de la culture, 74, 2e Avenue, Saint-Placide : MINIMUM 12 : UN JOYEUX RENDEZ-VOUS AVEC LE CHANT CHORAL. Coût : 15 $. Réservation: Françoise Nantel au 450 412-0852. Billets également en vente à l’accueil de la mairie, 281 montée St-Vincent 450 258-2305.

LE ZÉNITH PROMUTUEL ASSURANCE

Spectacles à venir à la salle Le Zénith Promutuel Assurance, 305, avenue Mathers, Saint-Eustache: CLAUDINE MERCIER (3 mars, 51,50 $); COMÉDIE CLUB ZÉNITH (5 mars, 12,75 $); LES FANTASTIX (6 au 10 mars, 54,50 $); COMÉDIE CLUB ZÉNITH (12 mars,12,75 $), ISABELLE BOULAY (14 mars, 48$); SIMON LEBLANC (17 mars, 36,50$) Billetterie et renseignements: 450 485-0848 ou [www.lezenithsteustache.ca].

CLASSIQUE

HUMOUR ET VARIÉTÉS

Le jeudi 5 avril, 20h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: MARIO JEAN. Coût: 35$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

THÉÂTRE

ENFANTS

Le vendredi 2 mars, 18 h 30 (viens en pyjama!) et le mercredi 21 mars, 10 h, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache : HEURE DU CONTE DU RAT BIBOCHE. Pour les 3 à 6 ans ; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Durée : 30 minutes. Entrée libre ; aucune inscription. Carte citoyen nécessaire. Les grands‑parents possédant la Carte citoyen peuvent inviter leurs petits-enfants non-résidents (maximum de deux). Renseignements : 450 974-5035.

Le lundi 5 mars, 13h30 ou 14h45 ,bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache: LE SYSTÈME SOLAIRE présenté par Les Neurones Atomiques. Le système solaire à l’échelle, des infos sur les planètes, des expériences sur la gravité, le magnétisme, les gyroscopes, des photos « spatiales » et une aurore boréale ! Durée : 60 minutes.Public-cible: 6 à 12 ans. Entrée libre; nombre de places limité; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Les inscriptions en ligne (www.saint-eustache.ca) débutent à 18 h et ce, un mois avant la tenue de l’activité.

Le mardi 6 mars, 13h30 ou 14h45, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache: ÉDUCAZOO. Animation éducative présentant un mélange de reptiles et de mammifères pouvant être touchés (lavage des mains requis). Durée : 60 minutes.Public-cible: 6 à 12 ans. Entrée libre; nombre de places limité; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Les inscriptions en ligne (www.saint-eustache.ca) débutent à 18 h et ce, un mois avant la tenue de l’activité.

Le mercredi 7 mars, 13h30 ou 14h45, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache: SCIENCE DÉTECTIVE présenté par Sciences en folie. Trouver des indices en examinant nos empreintes digitales et dentaires, ou encore, en analysant des poudres mystérieuses, afin de résoudre un crime. Durée : 60 minutes.Public-cible: 6 à 12 ans. Entrée libre; nombre de places limité; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Les inscriptions en ligne (www.saint-eustache.ca) débutent à 18 h et ce, un mois avant la tenue de l’activité.

Le jeudi 8 mars, 14 h, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache : RENCONTRE AVEC L’AUTEURE ISABELLE LAROUCHE. Dans une grosse valise qui la suit partout, Isabelle, qui a déjà été enseignante, transporte de véritables trésors : des objets mystérieux et inspirants, des histoires à faire rire ou frissonner, et même ses tout premiers manuscrits. Durée : 60 minutes.Public-cible: 6 à 12 ans. Entrée libre; nombre de places limité; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Les inscriptions en ligne (www.saint-eustache.ca) débutent à 18 h et ce, un mois avant la tenue de l’activité.

Le vendredi 9 mars, 14 h, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache: BINGO. Joue et gagne de petits cadeaux. Durée : 60 minutes.Public-cible: 6 à 12 ans. Entrée libre; nombre de places limité; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Les inscriptions en ligne (www.saint-eustache.ca) débutent à 18 h et ce, un mois avant la tenue de l’activité.

Le samedi 10 mars 2018, 10 h, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache : BÉBÉ-COMPTINES. Activité d’éveil à la lecture avec comptines, chansons et livres cartonnés. Public-cible : 18 à 36 mois accompagné de papa ou maman. Entrée libre ; nombre de places limité ; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Les inscriptions en ligne débutent 1 mois avant la tenue de l’activité dès 18 h au [www.saint-eustache.ca].

Le dimanche 18 mars, 11h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: LES POURQUOI À L’ÉCOLE. Pièce de théâtre présentée dans les cadre des Petits Théâtres du Service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache. Coût: 10$. Renseignements et billets: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise].

Le samedi 7 avril, 14 h, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache : CONTE NGABO – COMMENT POUSSENT LES ANANAS ? présenté par Perpétue Muramutse. Ngabo, petit québécois d’origine africaine, veut faire découvrir à ses compatriotes québécois comment pousse l’ananas, fruit exotique de son pays d’origine. Durée : 60 minutes. Public-cible : 5 à 11 ans. Entrée libre ; nombre de places limité (30) ; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Les inscriptions en ligne (www.saint-eustache.ca) débutent à 18 h et ce, un mois avant la tenue de l’activité.

POÉSIE

Le 22 mars, 19 h,Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: VOYAGE AU COEUR DE LA POÉSIE DE LUCIEN FRANCOEUR, le poète-rockeur et king slameur sera présent. Coût: 20 $. Renseignements: Toulèsarts au 514 503 1469.

CONFÉRENCES, LANCEMENTS

Le jeudi 8 mars, 19h, Cinéma St-Eustache, 305, avenue Mathers, Saint-Eustache: LE BHOUTAN, PAYS DE MYSTÈRES. Ciné-conférence présentée par Les Aventuriers Voyageurs, en collaboration avec Voyage Vasco St-Eustache. Coût: 14,25$ ou 13,25$ (étudiants et ainés). Renseignements et billets: [www.cinemasteustache.ca/aventuriers] ou [www.lesaventuriersvoyageurs.com].

CINÉMA

Le lundi 5 mars, 12h50 – 15h30 – 18h50 – 21h30, Cinéma St-Eustache, 305, avenue Mathers, Saint-Eustache: CINÉ-RÉPERTOIRE – LA CONFESSION. Renseignements et billets: [www.cinemasteustache.ca/cine-repertoire].