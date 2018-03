Voir et entendre – Semaine du 11 juillet 2015

CLASSIQUE: Le samedi 11 juillet, 20 h, Centre art La petite église, 271, rue Saint-Eustache: MÉNAGE À TROIS! Concert présenté dans le cadre du FestivalOpéra Saint-Eustache avec le sopraniste Étienne Cousineau et la soprano Geneviève Charest, accompagnés au piano par Pierre McLean. Coût: 37,20 $. Renseignements: [www.festivaloperasteustache.com].

EXPOSITIONS

En permanence, Maison de la culture et du patrimoine, 235, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: LA RÉBELLION DE 1837, DANS LE COMTÉ DES DEUX-MONTAGNES. Heures d’ouverture: du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30; samedi et dimanche, de 11 h à 16 h. Coût: 3 $ (adultes), 2,50 $ (aînés), 1,50 $ (étudiants), accès libre pour les résidants de Saint-Eustache avec preuve de résidence. Renseignements: 450 974-5170 ou [www.vieuxsainteustache.com].

Le dimanche 13 septembre, de 10 h à 15 h, verger Richard Legault, 425, rue Binette, Saint-Joseph-du-Lac: SCULPTURES SUR BOIS. Exposition de sculptures sur bois (canards, oiseaux et autres) des membres de l’Atelier Joli Bois. Entrée libre. Renseignements: 450 661-7944 ou [www.vergerrichardlegault.com].

MUSIQUE

Le samedi 11 juillet, 19 h 30, école des Mésanges, 203, 14e Avenue, Deux-Montagnes: JÉRÔME COUTURE. Spectacle présenté dans le cadre de Deux-Montagnes en fête! Entrée libre. Renseignements: [www.ville.deux-montagnes.qc.ca].

Le dimanche 19 juillet, 14 h 30, promenade Paul-Sauvé (derrière l’église Saint-Eustache), 123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache: HUU BAC QUACH (musique du monde). Spectacle extérieur présenté dans le cadre des Dimanches sur la promenade et du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Gratuit. Apportez vos chaises! En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu au Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache. Renseignements: 450 974-2787 ou [www.lapetiteeglise.com].

Le dimanche 26 juillet, 14 h 30, promenade Paul-Sauvé (derrière l’église Saint-Eustache), 123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache: BARBARA DIAD (blues). Spectacle extérieur présenté dans le cadre des Dimanches sur la promenade et du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Gratuit. Apportez vos chaises! En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu au Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache. Renseignements: 450 974-2787 ou [www.lapetiteeglise.com].

Le dimanche 2 août, 14 h 30, promenade Paul-Sauvé (derrière l’église Saint-Eustache), 123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache: SWEETEST TABOOS (hommage à Sade). Spectacle extérieur présenté dans le cadre des Dimanches sur la promenade et du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Gratuit. Apportez vos chaises! En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu au Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache. Renseignements: 450 974-2787 ou [www.lapetiteeglise.com].

Le vendredi 18 septembre, 20 h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: BOB WALSH. Coût: 34 $. Billetterie et renseignements: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise.com].

Le samedi 26 septembre, 20 h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: PIERRE FLYNN. Coût: 30 $. Billetterie et renseignements: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise.com].

Le vendredi 9 octobre, 20 h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: LUCE DUFAULT. Coût: 34,50 $. Billetterie et renseignements: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise.com].

CLASSIQUE

Le dimanche 12 juillet, 14 h 30, promenade Paul-Sauvé (derrière l’église Saint-Eustache), 123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache: GRAND CONCERT À L’OPÉRA. Spectacle extérieur présenté dans le cadre des Dimanches sur la promenade et du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Gratuit. Apportez vos chaises! En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu au Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache. Renseignements: 450 974-2787 ou [www.lapetiteeglise.com].

Le dimanche 12 juillet, 11 h, parc Adélaïde-Paquette, 77, 2e Avenue, à Saint-Placide: BEIJA FLOR (classique). Concert présenté par la Société arts et culture de Saint-Placide, dans le cadre des Beaux Dimanches à Saint-Placide. En cas de pluie: spectacle à l’intérieur de l’église Saint-Placide. Contribution volontaire. Renseignements: [www.artsetculturestplacide.com].

HUMOUR

Les 28 et 29 août, 20 h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: SIMON LEBLANC. Coût: 25 $. Billetterie et renseignements: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise.com].

Le vendredi 2 octobre, 20 h, Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: GUILLAUME WAGNER. Coût: 30 $. Billetterie et renseignements: 450 974-ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise.com].

POÉSIE

Le dimanche 19 juillet, de 14 h à 17 h, Boulangerie artisanale du Vieux-Saint-Eustache, 297, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache: QUINZAINES DE LA POÉSIE. Poète invité: Jean-Pierre Bouvier. Entrée libre. En cas de pluie, le récital se tiendra à la Halte du moulin Légaré. Renseignements: 450 983-6179.

ENFANTS

Le samedi 11 juillet, 10 h, école des Mésanges, 203, 14e Avenue, Deux-Montagnes: LA LÉGENDE DE BARBE D’OR. Spectacle jeune public présenté dans le cadre de Deux-Montagnes en fête! Entrée libre. Renseignements [www.ville.deux-montagnes.qc.ca].

Les jeudis, jusqu’au 27 août, 10 h, bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache: LE RAT BIBOCHE. Heure de conte pour les 3 à 6 ans; activité réservée aux abonnés de la bibliothèque. Durée: 30 minutes. Entrée libre; aucune inscription. Carte citoyen nécessaire. Les grands-parents possédant la Carte citoyen peuvent inviter leurs petits-enfants non résidants (maximum de deux) Renseignements: 450 974-5035.

RENCONTRES, CONFÉRENCES

Du 11 au 19 juillet, de 10 h à 18 h, 958, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac: MAXIME LACOURSE. Visite de l’atelier du peintre et exposition de ses œuvres, ainsi que de celles du peintre Orlando Basulto, dans le cadre de la Route des Arts. Entrée libre. Renseignements: [www.maximelacourse.com] ou 450 472-6570.

Les samedi 11 et 18, ainsi que les dimanche 12 et 19 juillet, de 11h à 17h, 12, rue Tranchemontagne, Oka. JEAN KAZEMIRCHUK. Visite de l’atelier du peintre et exposition de ses œuvres dans le cadre de la Route des Arts. Entrée libre. Renseignements: [www.kazemirchuk.com] ou 450 415-0757.