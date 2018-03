Une Foire littéraire à Mirabel pour se procurer des livres à bas prix le 9 mars

Que pouvez-vous acheter aujourd’hui avec seulement 2 $? La Maison des jeunes (MDJ) de Saint-Janvier, à Mirabel, vous offre la chance de vous procurer des livres pour une somme aussi petite que 2 $ ou moins, lors de sa Foire littéraire, qui aura lieu le vendredi 9 mars, entre 15 h et 20 h.

Encore une fois, les jeunes ont fait preuve de motivation pour organiser cette journée dans le but de promouvoir la lecture et la rendre accessible à tous. «C’est un beau projet qui nous permet de réunir les jeunes autour de la lecture, un passe-temps que certains redécouvrent avec la Foire aux livres», explique Laurence Lafortune-Bélisle, intervenante à la Maison de jeunes de Saint-Janvier.

Plus de 500 livres

Pour l’occasion, plus de 500 livres de diverses catégories (romans policiers, bandes dessinées, livres sur les voyages, sur la santé et autres) seront en vente entre 0,10 $ et 2 $, dans les locaux de la Maison de jeunes de Saint-Janvier, situés au 13908, boulevard du Curé-Labelle (au sous-sol du Complexe Joseph Savard), dans le secteur de Saint-Janvier, à Mirabel.

Cette initiative, rendue possible grâce à la générosité du Service de la bibliothèque de Mirabel et de citoyens qui ont fait don d’une grande quantité d’œuvres littéraires, en est maintenant à sa troisième édition. La dernière Foire littéraire qui s’est tenue en septembre dernier avait accueilli près de 300 personnes et permis à la MDJ de Saint-Janvier de récolter plus de 1 200 $.

Pour toutes les informations sur l’événement, rendez-vous sur la page Facebook «Lire à petit prix», via le lien [www.facebook.com/events/140627049948438].

Oeuvrer auprès de la jeunesse mirabelloise

Rappelons que la Maison de jeunes de Saint-Janvier fait partie de l’Association des maisons de jeunes de Mirabel, un organisme communautaire qui œuvre auprès de la jeunesse mirabelloise par le biais de trois volets, soit les maisons de jeunes, le travail de rue et les coopératives jeunesse au travail. L’Association est ainsi présente dans les secteurs de Saint-Augustin, de Saint-Benoît, Sainte-Scholastique, Saint-Hermas et Saint-Canut.

Par les efforts quotidiens des intervenants et l’implication des jeunes dans plusieurs initiatives, l’Association des maisons de jeunes de Mirabel veille à bâtir un avenir meilleur pour la société de demain.

Pour davantage d’information sur les projets de l’Association, consultez le site Web [www.mdjmirabel.ca], ou la page [www.facebook.com/associationmdj.demirabel].