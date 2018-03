Quinze organismes se partagent 13 650 $ pour l’année 2018

Loisirs Laurentides est heureux d’annoncer que quinze organismes de la région des Laurentides recevront un total de 13 650 $ au cours de l’année 2018, dans le cadre du programme Soutien aux manifestations culturelles de la jeune relève amateur, soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications, et coordonné par Loisirs Laurentides. Ce programme vise à appuyer les initiatives du milieu, qui ont pour but de développer le loisir culturel dans la région des Laurentides. Les projets financés dans le cadre du présent programme doivent s’adresser aux jeunes de la région des Laurentides, âgées de 6 à 35 ans.