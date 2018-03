Promutuel Assurance devient commanditaire en titre de la salle Le Zénith

La compagnie Promutuel Assurance est heureuse d’annoncer qu’elle a décidé de s’allier à la salle de spectacle Le Zénith à titre de commanditaire en titre.

Cet endroit chaleureux et polyvalent, qui a vu le jour en août 2015 sous le nom de Zénith de Saint-Eustache, est donc dorénavant connu, depuis quelques semaines déjà en fait, sous le nom Le Zénith Promutuel Assurance.

Grâce à cet appui majeur de l’assureur québécois, qui est bien établi à Saint-Eustache et dans les Basses-Laurentides, la salle de spectacle pourra poursuivre de plus belle ses activités et son développement avec une programmation renouvelée.

«Nous sommes vraiment fiers de ce partenariat avec une entreprise locale, qui s’inscrit dans nos valeurs mutualistes! Il reflète parfaitement l’importance de l’investissement régional pour Promutuel Assurance. Nous sommes là, dans les communautés, présents pour les gens et les familles de chez nous. Cela fait partie de notre identité» , a déclaré le directeur général de Promutuel Assurance Deux-Montagnes, Luc Grégoire.

Promutuel Assurance est heureuse de permettre ainsi à ses assurés et à la population du secteur nord de la couronne de Montréal de profiter d’une programmation variée et de qualité. Ils ont accès, près de chez eux, dans une infrastructure moderne et à la fine pointe de la technologie, à des événements artistiques et culturels d’envergure.

«Le Zénith attire de nombreux artistes et fait découvrir des talents de chez nous. Grâce à ce partenariat, nous pourrons continuer de soutenir la culture et la vitalité de la région. Nous nous réjouissons de voir rayonner le beau jaune de Promutuel Assurance dans notre salle de spectacle» , d’ajouter, pour sa part, en guise de conclusion, l’administrateur du Zénith Promutuel Assurance, Marc-André Lavoie.