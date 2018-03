The Lost Fingers au Centre d’art La petite église

Formé maintenant de la chanteuse Valérie Amyot (finaliste à l’émission La Voix, en 2013), Alex Morissette (contrebasse, voix), Byron Mikaloff (guitare, voix) et François Rioux (guitare, voix), la formation The Lost Fingers sera de passage au Centre d’art La petite église, ce vendredi 9 mars, dans le Vieux-Saint-Eustache, pour y présenter les pièces de l’album Wonders of the World.

Il s’agit du cinquième album en carrière pour le quatuor, lequel fait cette fois honneur, à la manière swing manouche bien évidemment, à des artistes n’ayant connu qu’un seul grand succès commercial. Au programme, le public aura droit à des versions revisitées de chansons comme Cotton Eye Joe, The Ketchup Song, De Groove Is In The Heart, Tom’s Diner, ou encore, Venus.

Des billets pour assister à ce spectacle sont toujours disponibles. Pour s’en procurer ou obtenir davantage de renseignements, il suffit de consulter le [www.lapetiteeglise.com], ou encore, de communiquer au 450 974-ARTS (2787).