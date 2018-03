L’entente pour le Ciné-Répertoire est renouvelée

La Ville de Saint-Eustache a renouvelé son entente de participation avec le Cinéma St-Eustache pour le projet Ciné-Répertoire.

La présentation de films d’auteur a vu le jour à l’hiver 2007, grâce à l’initiative du Service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache. Depuis, ce projet ne cesse de fleurir sous la direction du Cinéma St-Eustache et propose depuis, de nombreuses représentations. Le maire de Saint-Eustache, Pierre Charron, ainsi que le conseiller municipal responsable des dossiers culturels, Raymond Tessier, sont fiers de continuer de contribuer au rayonnement de ce projet en finançant les honoraires du présentateur, André Dugal, une semaine sur deux, à la représentation de 12 h 50. «C’est réellement une plus-value pour les cinéphiles, car les présentations de M. Dugal apportent un éclairage nouveau sur le film à voir, le contextualisent» , selon le maire Pierre Charron.

À l’affiche

La programmation variée vous fera voyager une fois de plus, en présentant des œuvres issues de plusieurs pays. La saison, déjà bien entamée, a permis d’apprécier les films Nous sommes les autres, Les lions de Cannes ainsi que Wonder Wheel. Le mois de février promet d’autres petits bijoux du 7e art, à commencer par Au revoir là-haut (5 février), Un profil pour deux (12 février), Rock’n Roll (19 février), Bonne pomme (26 février) et finalement La confession (5 mars).

Évidemment, il ne s’agit là que de la première partie de la programmation 2018 et la seconde partie sera présentée au printemps, mais les titres demeurent à confirmer pour le moment.

Pour connaître tous les détails de la programmation et l’horaire complet, les cinéphiles sont invités à consulter le site Web du Cinéma au [http://www.cinemasteustache.ca]. Rappelons que le Ciné-Répertoire a lieu tous les lundis et que le prix du billet est fixé à 7 $. Pour tout commentaire ou suggestion en lien avec la programmation, il est possible de joindre le Cinéma au 450 472-7086.