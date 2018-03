Le mélange spectaculaire des genres

Faire de la magie autrement, voilà ce que vous proposent Les FantastiX (La comédie magicale) dans une production France-Québec, qui passera par la salle du Zénith, à Saint-Eustache, du 6 au 10 mars, alors qu’on vous promet un mélange spectaculaire des genres.

Les FantastiX, ce sont cinq visiteurs d’un avenir relativement rapproché (2082), qui ont voyagé depuis leur époque jusqu’à la nôtre afin de nous révéler les capacités insoupçonnées du cerveau humain, ce qu’ils accompliront en réalisant différents numéros favorisant la convergence de leurs talents.

Ils ont des allures de super héros et portent des noms comme Val le Magnétiseur (hypnotiste, mentaliste et maître chi gong), Max l’Enchanteur (prestidigitateur et saltimbanque-circassien), Red l’Éveilleuse (circassienne et mentaliste), Ari l’Envoûteur (illusionniste) et Gao le Passeur (guide, magicien et dompteur animalier).

Chacun y met résolument du sien dans un spectacle interactif et divertissant, soutenu par une bande sonore éclectique qui reprend des succès de U2, Smashing Pumpkins, Daft Punk, Johnny Cash, Beastie Boys, Cold Play, Elvis et Michael Jackson, pour n’en nommer que quelques-uns.

Présenté par le Groupe Entourage et son fondateur Eric Young (qui produit également le fascinateur Messmer), le spectacle a été imaginé par ce dernier, qui s’est adjoint quelques collaborateurs comme le réalisateur, producteur, auteur et compositeur français, Gérard Pullicino, qui a travaillé avec lui sur le contenu. La mise en scène a été confiée à Olivier Loubry, qui a également participé à l’écriture des textes, au même titre que Sylvain Larocque et Marc Gélinas. Une équipe imposante a par ailleurs mis la main à la conception des tours de magie, à l’environnement sonore, la scénographie, le contenu vidéo, les costumes et les éclairages.

Surprendre, éblouir et divertir, telle est la mission des FanstatiX qui se produiront à la salle du Zénith, du 6 au 10 mars. Information et billetterie: [http://www.lezenithsteustache.ca].