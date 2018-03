À l’occasion du lancement du documentaire En quête de protection, le 1er février dernier, La Maison d’Ariane avait convié divers partenaires et organisations de la région des Laurentides concernés par la problématique de la violence conjugale à prendre part à l’événement à la salle Antony-Lessard de la maison de la culture Claude-Henri-Grignon de Saint-Jérôme.

Le documentaire En quête de protection, réalisé par Claudia Gama, analyse les impacts des interventions socio-judiciaires sur la relation mère-enfant en contexte de violence conjugale au Québec. À travers l’histoire de Pascale, une jeune adulte issue d’une famille où sévissait la violence conjugale, et de prises de parole de divers spécialistes, ce documentaire fait état des difficultés et des préjudices vécus, au terme de la relation mère-enfant, par les victimes dans leurs démarches pour quitter les conjoints oppresseurs et assurer leur sécurité et celle de leurs enfants.

Le projet documentaire En quête de protection se veut un levier de conscientisation visant l’amorce d’une réflexion collective sur l’accompagnement des femmes et des enfants victimes de violence conjugale et de violence post-séparation.

La soirée du lancement fut l’occasion d’amorcer la recherche de solutions collectives avec les invités convoqués à titre de partenaires privilégiés dans la lutte contre la violence conjugale. Cet événement marquait également le début de la tournée régionale de promotion et de diffusion des documentaires En quête de protection et Nouveau départ.

La bande-annonce du documentaire En quête de protection est disponible sur le site Internet de la Maison d’Ariane à l’adresse [www.maisondariane.ca], onglet <Documentaires>.

Le documentaire En quête de protection sera diffusé le 21 février à 19 h 30 à la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL) sur Matv, chaîne exclusive aux abonnés Vidéotron – position 609 – dans la région des Basses-Laurentides.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Danielle Leblanc à arianedocumentaire@gmail.com ou téléphoner à la Maison d’Ariane au 450 432-9355.