Feist en tête d’affiche de la deuxième édition

Les organisateurs du Festival Santa Teresa ont levé le voile sur la programmation de la deuxième édition de cet événement musical, qui animera le centre-ville de Sainte-Thérèse, du 18 au 20 mai.

En tête d’affiche, on retrouve le nom de l’auteure-compositrice-interprète Feist, qui se produira à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila, le vendredi 18 mai, en compagnie de la chanteuse montréalaise La Force. Dans cette même enceinte, l’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag a obtenu le mandat d’organiser une grand-messe musicale, le dimanche 20 mai. On sait qu’elle aura carte blanche et qu’elle ne sera pas seule sur scène (les détails seront connus ultérieurement). Le samedi 19 mai, l’église accueillera un autre artiste dont l’identité n’est pas encore connue.

40 artistes en trois jours

Tout comme ce fut le cas l’année dernière, on aménagera une scène extérieure et l’on accueillera d’autres artistes dans sept salles intimes. Électropop, rap, indie, rock, musique urbaine, hip hop coloreront cette programmation qui réunira une quarantaine d’artistes, parmi lesquels on remarque Milk & Bone, Nick Murphy, Lil Uzi Vert et Dead Obies. On ajoute qu’aux volets musical et arts visuels existants, s’ajoutera un volet «gaming» . Le comédien Lou-Pascal Tremblay et l’animatrice Mariepier Morin ont été désignés comme ambassadeurs du festival.

Vous trouverez quantité d’autres détails sur le site [http://www.santa-teresa.ca], sachez tout de même que la vente de billets est déjà commencée au [http://www.odyscene.com].

La Ville de Sainte-Thérèse annonce par ailleurs que les Thérésiens détenteurs d’une Carte citoyen pourront obtenir un rabais de 15 % sur la Passe 3 jours, un document qui donne accès à tous les spectacles, sauf ceux présentés à l’église. Il suffit de se présenter à l’une des deux billetteries d’Odyscène, soit au Cabaret BMO (57, rue Turgeon, à Sainte-Thérèse), ou encore, au Théâtre Lionel-Groulx (100, rue Duquet à Sainte-Thérèse).

À noter que les organisateurs du Festival Santa Teresa remettront 1 $ par billet vendu à Tel-Jeunes, un organisme qui offre des services d’intervention de première ligne au jeunes et à leurs parents. Le commanditaire principal de l’événement, Telus, doublera la mise pour les 5 000 premiers billets vendus.