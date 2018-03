Erwan Cosnuau Polweska représentera le Collège Lionel-Groulx

La 39e édition de la finale locale de Cégeps en spectacle, qui se déroulait au Théâtre Lionel-Groulx, le samedi 10 février, a attiré plusieurs centaines de spectateurs venus applaudir des artistes aux talents variés. Le jury et le public ont couronné les gagnants. La soirée, quant à elle, nous réservait des surprises croustillantes.

Tout était en place pour un spectacle fort divertissant. La salle était pleine d’amoureux des arts, de parents et d’amis. Le jury, lui, était composé de cinq personnes issues de divers domaines de la culture québécoise et d’anciens étudiants du collège. On y comptait Joëlle Doré-Hébert, David Noël, Marjorie Paquette, Marie-Pierre de Brienne et Raffy.

Rappelons d’ailleurs que trois prix étaient en jeu et que tout individu présent et assis dans le théâtre avait droit de parole pour couronner les récipiendaires. Il y avait un premier prix, celui du jury, accompagné d’un chèque de 500 $, décerné par la Fondation du Collège Lionel-Groulx, qui donnait droit à l’artiste choisi de passer à la prochaine étape, soit la finale régionale de Mont-Laurier. Il y avait aussi un prix Coup de cœur du public décerné cette fois par l’Association des étudiantes et des étudiants du Collège Lionel-Groulx, avec une bourse de 300 $. Au final, un prix était remis au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, donnant droit à une participation à la prochaine édition estivale de Village en spectacle.

Les dix finalistes en bref

Il y avait d’abord Jazzyronik (prix de la Ville de Sainte-Thérèse), un groupe instrumental composé de Jérémie Dallaire, Antoine Arbour, Clément Lahaie et Phillippe Gingras. Suivaient sur les planches Megan Heckmann et Joëlle Prud’homme: l’une chanteuse, abordant le thème de la différence et reprenant dans ses mots (et en français) la chanson Halleluja, et l’autre humoriste et improvisatrice qui nous partageait des tranches de sa drôle de vie.

Il y avait ensuite Michaël Courcy avec sa poésie romantique, noire et inspirée par Guy de Maupassant et le fameux corbeau d’Edgar Allan Poe. Sarah, Cass et Val ont suivi, avec un numéro mélangeant le théâtre et la musique engagée.

Thomas Croft (Prix du public) a su faire rire l’audience avec son histoire, sa fougue, sa voix et son piano, racontant la vie à sa petite fille personnifiée par une poupée dans un berceau de bois sur les planches. Ce dernier a eu droit une ovation debout et méritée pour son numéro.

Mathilde Pelletier, chanteuse et pianiste, a su charmer le public avec ses textes et sa voix. Rouge Panda a connu le même résultat en servant, cette fois, du gros rock’n’roll, pour laisser la place à l’auteur-compositeur-interprète Erwan Cosnuau-Polweska et à la dernière formation de la soirée, Les Gentlemans. Le premier est d’ailleurs celui qui fera résonner sa voix et sa guitare à Mont-Laurier lors de l’étape régionale, en mars prochain.

Enfin, pour plus de renseignements concernant Cégeps en spectacle et ses prochaines finales, il suffit de visiter le [http://www.riasq.qc.ca/section/cegeps-en-spectacle].