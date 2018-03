Le mur du son: Adam Cicchillitti, Catherine Dagenais et Catherine Lara

Découvrez de nouvelles sorties musicales. Cette semaine: Adam Cicchillitti, Catherine Dagenais et Catherine Lara.

Adam Cicchillitti

Canciones

Analekta

[http://adamcicchillitti.com]

Considéré comme l’un des guitaristes les plus prometteurs de sa génération, le Montréalais Adam Cicchillitti lance ces jours-ci un premier album résolument espagnol. Si le nom ne vous dit rien, sachez que la CBC l’a notamment inclus sur sa liste des 30 jeunes musiciens canadiens les plus prometteurs en musique classique. Pour ce premier album donc, le guitariste a enregistré des œuvres de grands compositeurs espagnols des XIXe et XXe siècles. Notons, en terminant, qu’Adam Cicchillitti sera en concert pour le lancement de cet album ce samedi 3 mars, à 19 h, à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, à Montréal.

Catherine Dagenais

Du sol à la tête

Indépendant

[https://catherinedagenais.bandcamp.com]

Finaliste de la 48e édition du Festival international de la chanson de Granby en 2016, l’auteure-compositrice-interprète Catherine Dagenais présente finalement de toutes premières chansons, lesquelles sont réunies sur un EP encore tout chaud. Le mini-album comprend donc cinq titres pop aux sonorités folks, nés d’une collaboration avec Erik West-Millette (West Trainz, Renee Wilkin), dont un premier extrait déjà sur les ondes qui a pour titre Les pilotes de l’air. Accompagnée de sa guitare, la jeune musicienne nous fait aussi découvrir une voix douce et limpide que l’on prend plaisir à écouter.

Catherine Lara

Bô

Warner Classics

[http://catherinelara.fr]

Décrit comme «un voyage musical» , Bô est la toute nouvelle œuvre de la réputée auteure-compositrice-interprète et violoniste française Catherine Lara, mais aussi un spectacle qui bénéficie de la touche du chorégraphe et metteur en scène italien Giuliano Peparini; spectacle qui sera présenté à Paris, au mois d’avril prochain. La bande originale de ce spectacle, qui a pour thème la recherche de la beauté, sera cependant disponible à compter de ce vendredi 2 mars. Accompagnée de cinq musiciens, dont un à titre d’invité, et d’un orchestre, Catherine Lara sait toujours bien faire vibrer, à 72 ans, les cordes de son violon dans cette fort jolie œuvre musicale de 53 minutes.