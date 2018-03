Élage Diouf – Ballaké Sissoko & Vincent Segal

Élage Diouf: Melokáane (Pump Up The World) – [http://www.elagediouf.com] – Arrivé au Québec en 1996 avec son frère Karim, Élage Diouf s’est d’abord fait connaître en jouant avec plusieurs formations et artistes d’ici, mais surtout avec Les Colocs, y apportant à l’époque une nouvelle couleur musicale. Cinq ans après avoir fait paraître son premier album solo, Aksil, qui lui a valu plusieurs récompenses, voilà que le musicien et percussionniste d’origine sénégalaise vient finalement de lancer un nouvel album solo, dont le titre est un mot wolof (sa langue maternelle) et fait référence au reflet du parcours d’une vie, dans le moment présent. L’album, coréalisé par l’artiste et Alain Bergé, aborde, autour de 12 titres, des thèmes aussi variés que la célébration, la résilience, la fragilité de la vie, les difficultés d’intégration des immigrants et la dimension personnelle des rapports spirituels. Du nombre, mentionnons deux pièces, Mandela et Sankara (une chanson en français), des hommages à Nelson Mandela et Thomas Sankar, connus pour avoir lutté contre l’apartheid et le respect des droits de l’homme. Le musicien reprend aussi un classique de Peter Gabriel, Secret World, qu’il a adapté en langue wolof. Aussi, on notera des collaborations du guitariste Jordan Officer (Tay) et du chanteur Johnny Reid (Just One Day). Surtout, Élage Diouf offre ici un album rempli de sonorités réjouissantes et festives qui donnent envie de bouger… et d’être bien!

Ballaké Sissoko & Vincent Ségal: Musique de nuit (Six Degrees Records) – [http://www.madminutemusic.com] – Six ans après Chamber Music, le joueur de kora malien Ballaké Sissoko, et le violoncelliste français Vincent Segal se retrouvent pour offrir neuf pièces instrumentales qu’ils ont choisi d’interpréter à deux. Tout simplement! Mais, point de simplicité dans la richesse des sonorités et des ambiances musicales qu’ils proposent. Les neuf pièces de l’album, cinq composée par Sissoko et quatre par Segal, ont toutes été enregistrées à Bamako, au Mali, dont quatre sur le toit de la résidence même de Ballaké Sissoko. Elles ont aussi été enregistrées en janvier dernier, dans les jours qui ont suivi la tuerie au journal satirique Charlie Hebdo, à Paris. Un album d’une belle douceur qui rappelle avec grâce et élégance, sous les sons de la kora (un instrument de musique à cordes d’Afrique de l’Ouest) et du violoncelle, que le monde n’est fort heureusement pas que violence…

Autres parutions

• Jeanne Added: Be Sensational (naïve) – [http://jeanneadded.com] – Premier album de l’auteure-compositrice et interprète française, révélation des Transmusicales de Rennes, en 2014. Réalisé par Dan Levy, la moitié de The Dø (avec qui elle e tourné en première partie en 2011). L’album regroupe 10 chansons enm anglais qui tracent les contours d’une artiste qui a trouvé sa place. Une bouffée d’air frais à couper le souffle, selon la compagnie de disques.

• Peter Henry Philipps : The Origin (Coyote Records) – [http://peterhenryphillips.com] – Premier album de l’auteur-compositeur, interprète et réalisateur mieux connu sous le nom de Pilou. Projet solo sur lequel celui-ci travaille depuis cinq ans, l’album est inspiré de la nature et de la beauté qui l’entoure au quotidien. En plus d’avoir écrit, composé, réalisé et arrangé l’album qui regroupe 12 pièces anglaises, Peter Henry Phillips y joue clavier, guitare, basse et pedal steel.