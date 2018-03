La Corporation du Moulin Légaré (CML) a dévoilé le lauréat du concours de peinture 180 ans d’histoire et de culture, ça se souligne en peinture! Stéphane Lauzon a mérité une bourse d’une valeur de 500 $ pour son œuvre intitulée Brave comme Chénier.

Organisé dans le cadre des activités entourant le 180e anniversaire de la rébellion des Patriotes de Saint-Eustache, tenues du 14 au 17 décembre 2017, le concours a fait appel aux artistes de la région pour peindre un événement marquant, un personnage ou un lieu qui fait la fierté des habitants de Saint-Eustache, de 1837 jusqu’à ce jour. Les œuvres des dix artistes sélectionnés ont été exposées dans les commerces de la rue Saint-Eustache du 14 décembre au 14 janvier. Durant cette période, le public a été invité à voter pour leur œuvre favorite. La compilation des votes du public, jumelée au pointage décerné par les membres d’un jury, a permis de déterminer un gagnant.

La Corporation du Moulin Légaré tient à remercier tous les artistes participants, soit Anie Artsy, Diane Beaulieu, Jean Cousineau, Serge de Merlis, Chantal Fournier, Catherine Laroche, Luc Latreille, Stéphane Lauzon Lefebvre, Sylvain Lethiecq et Manon Plouffe. En plus de mettre en valeur le talent des artistes de la région et de renforcer un sentiment d’appartenance à notre histoire, le concours a permis de tisser des liens entre la communauté, les artistes et les commerçants du Vieux-Saint-Eustache.

La CML tient également à remercier les entreprises participantes: Signé Marie-Pierre, Le Centre Aish, Cristina Coiffure, Café Astoria, Café Mina, Chaussures Roger, Monsieur Henri Votre Fleuriste, Café Clé de Sol et Beaux-Cadres pour avoir accepté d’avoir présenté une œuvre en vitrine.