Plusieurs retraités de la Ville de Saint-Eustache sont honorés

Dans le cadre d’une cérémonie organisée à la salle du conseil municipal, le 31 janvier dernier, le maire Pierre Charron, plusieurs conseillers municipaux, le directeur général de la Ville, Christian Bellemare, et des employés municipaux ont rendu hommage à leurs collègues qui ont pris leur retraite de la vie professionnelle municipale en 2017, soit Manon Goyer, Service des travaux publics, après 20 années de service; Gilles Girard, Service des travaux publics, après 28 années de service; Agathe Rouillard, Service de police, après 28 années de service; Dyane Legault, Service de police, après 31 années de service; Marc Tremblay, Service de police, après 31 années de service.

Avant de porter un toast aux nouveaux retraités, le maire s’est ainsi adressé à eux: «Chers amis, j’espère sincèrement que vous envisagez avec énergie et sérénité cette nouvelle vie que vous entamez. Au nom de tous ceux et celles qui ont bénéficié du fruit de votre travail pendant ces longues années, et au nom de tous ceux et celles qui ont eu la chance de travailler à vos côtés au mieux-être des Eustachois, merci mille fois pour votre dévouement et la qualité de votre travail», a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur général de la Ville de Saint-Eustache, Christian Bellemare, a tenu à remercier les nouveaux retraités en ces termes: «Je vous souhaite de profiter pleinement de cette retraite bien méritée et d’y trouver les satisfactions que vous êtes en droit d’espérer. Chacun à votre façon, vous avez contribué à l’évolution de Saint-Eustache. Vous avez connu des changements et su vous y adapter. Vous êtes de réels bâtisseurs de Saint-Eustache. Je tiens à vous dire merci de votre disponibilité, de votre professionnalisme, de votre loyauté envers la Ville et les citoyens. Merci aussi pour l’exemple que vous laissez à la relève.»

Au cours de la soirée, des employés municipaux ont livré des témoignages empreints d’émotions aux nouveaux retraités qui étaient, pour l’occasion, accompagnés des membres de leur famille. Ils ont ensuite été invités à signer le livre d’or de la Ville, tout en immortalisant ces beaux moments pour la postérité.

Quelques nouveaux retraités n’ont malheureusement pu assister à la cérémonie soit: Pierre Robitaille (Service des travaux publics, 27 années de service), Alain Legault (Service des travaux publics, 32 années de service), Marie-Josée Gélineau (Service de la bibliothèque, 27 années de service), Benoit Labelle (Service du génie, 34 années de service) et Pierre Lemay (Service de police, 31 années de service).

La soirée s’est terminée dans une ambiance festive où les employés et élus présents ont pu se remémorer d’agréables moments avec les employés retraités.