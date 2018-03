«Tout le monde doit mettre la main à la pâte» – Philippe Rivet

En entrevue téléphonique, Philippe Rivet, conseiller en recherche à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), rappelait l’objectif fixé en ce qui concerne les transports publics dans le Grand Montréal.

«La CMM s’est donné un objectif métropolitain, donc pour l’ensemble de la région, incluant les banlieues et la couronne nord. On s’entend que ça prend une augmentation de la part modale sur l’ensemble du territoire. Cet objectif est celui du Plan métropolitain d’aménagement et de développement, qui a été adopté par les maires de la région. On parle d’atteindre une part modale pour transport en commun de 35 % en 2031» , de mentionner l’expert, précisant que le but n’étant pas que toutes les municipalités atteignent le pourcentage fixé. «On s’entend que des milieux sont beaucoup mieux desservis en transport en commun, avec une plus forte densité de population. L’objectif est global, mais tout le monde doit mettre la main à la pâte pour relever le défi.»