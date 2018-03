Mirabel: Remise des prix pour le concours Maisons fleuries 2015

Le comité d’embellissement de la Ville de Mirabel a remis récemment ses prix aux gagnants de chacune des dix catégories identifiées dans le cadre du concours Maisons fleuries, édition 2015.

Voici les gagnants des premiers prix décernés dans les dix catégories: Lorraine Corbeil, du secteur de Saint-Benoît, pour leur remise à jardin; Francine Demers, du secteur de Saint-Canut, pour leur jardin d’eau; Alpagas Brise des Champs, du secteur de Saint-Benoît, pour Industrie et Commerce; Patrick Gratton et Olivier Shareck, du secteur de Sainte-Scholastique, pour leur balcon fleuri; Gaston et Monique Dufresne, du secteur de Saint-Benoît, pour leur potager; Monique Charbonneau, du secteur de Saint-Antoine, pour leur maison de ferme; Line Perreault, du secteur de Saint-Benoît, pour leur cour intérieure; François Therrien et Mme Chantal Labelle, du secteur de Saint-Janvier, pour leur cour intérieure avec piscine.

Du côté de la catégorie Propriété résidentielle de moins de 10 ans, c’est l’aménagement de Joëlle Lupien, du secteur de Saint-Antoine, qui a remporté la palme, alors que dans la catégorie Propriété résidentielle de plus de 10 ans, le premier prix est allé à Gisèle et Guy Gauthier, du secteur de Saint-Benoît.

Nouvelle résidence pour personnes âgées

Par ailleurs, c’est le 21 septembre dernier qu’avait lieu l’inauguration officielle de la nouvelle résidence pour personnes âgées autonomes à Mirabel, Le Prévert de Mirabel, qui sera prête à accueillir une partie de ses locataires dès le mois de juillet 2016. La résidence sera située place Diane, dans le secteur de Saint-Augustin.

Cette nouvelle construction s’élèvera sur quatre étages et comprendra 109 unités, dont 59 logements pourront être occupés en juillet 2016. Les appartements seront munis, entre autres, d’une grande fenestration, d’une insonorisation supérieure, d’espace de rangement et de balcons privés. L’édifice sera équipé pour bien accommoder ses résidents, et l’aspect sécurité est très important pour les entrepreneurs Jean-Francis Blondin, Marilou Leduc et Véronique Leduc.

De plus, plusieurs services seront offerts aux résidents: salle communautaire, salon de détente, salle à manger privée pour les réceptions familiales, salon de coiffure

avec soins variés, salle de conditionnement physique et salon de billard seront à la disposition des locataires, en plus des activités et des sorties organisées.

Pompier d’un jour

Enfin, Jakob Gougeon, étudiant en cinquième année à l’école de la Croisée-des-Champs, située dans le secteur de Saint-Janvier, a pu vivre un moment unique en devenant pompier d’un jour pour le Service de la sécurité incendie de la Ville de Mirabel.

Récipiendaire du concours de dessins organisé dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention des incendies, Jakob a pu participer aux activités quotidiennes que vivent les pompiers, incluant la simulation d’extinction d’un feu au site de dépôt des neiges usées du secteur de Saint-Janvier, ainsi que l’exercice d’évacuation d’une garderie.

Lors de la journée, une visite de la caserne du secteur de Saint-Janvier, ainsi que de l’hôtel de ville, étaient aussi au programme.